Primele declaraţii ale scriitorului maghiar Laszlo Krasznahorkai, după ce a primit Premiul Nobel: „Să avem încredere, chiar dacă pare că nu există niciun motiv”

Scriitorul maghiar Laszlo Krasznahorkai, distins în 2025 cu Premiul Nobel pentru Literatură, a vorbit pentru prima dată despre semnificația acestui moment.

Într-un interviu scriitorul maghiar a transmis un mesaj profund despre rolul literaturii și speranța pe care aceasta o poate oferi într-o lume tot mai haotică şi plină de incertitudini.

La scurt timp după ce a fost anunțat drept laureatul Premiului Nobel pentru Literatură 2025, Laszlo Krasznahorkai a acordat primul său interviu, telefonic, exprimându-și emoția și convingerea că literatura rămâne o forță vie.

„Acest premiu dovedeşte că literatura există în sine, dincolo de diverse aşteptări extraliterare, şi că încă mai este citită”, a spus autorul. „Iar celor care o citesc le oferă o anumită speranţă că frumuseţea, nobleţea şi sublimul încă mai există necondiţionat. Poate oferi speranţă chiar şi celor în care viaţa abia mai pâlpâie. Să avem încredere, chiar dacă pare că nu există niciun motiv”, a adăugat el.

„Sunt foarte mândru să mă aflu în rândul unor scriitori și poeți cu adevărat mari”, a declarat László Krasznahorkai. Distincția, spune el, a venit ca o surpriză, dar și ca o confirmare a importanței literaturii ca formă de rezistență și introspecție.

În conversația sa cu jurnaliștii de la nobelprize, autorul a vorbit despre propriile surse de inspirație și despre felul în care emoțiile negative pot deveni un impuls creativ. Krasznahorkai consideră că amărăciunea și reflecția asupra lumii din jur pot fi transformate în artă autentică, cu ajutorul imaginației.

„Fără imaginație, viața ar fi complet diferită. Cititul ne dă mai multă putere să supraviețuim acestor vremuri foarte dificile pe Pământ”, a spus scriitorul, subliniind că lectura și creația literară oferă oamenilor un refugiu interior într-o lume tot mai haotică.

Krasznahorkai a explicat și relația sa intimă cu procesul de scriere, pe care îl vede ca pe o experiență profund personală, departe de privirile celorlalți.

„De fapt, scrisul este o chestiune personală pentru mine. De obicei, nu vorbesc niciodată despre ceea ce scriu și nu le arăt niciodată prietenilor mei, scriitori și poeți minunați. Scriu o carte, apoi o dau editorilor mei și am nevoie de ceva timp după aceea. Apoi vine o zi în care încep și o iau de la capăt cu o nouă carte, pentru a o face mai bună decât cea precedentă”, a mărturisit el.

Pentru László Krasznahorkai, literatura rămâne o formă de speranță, o dovadă că, în ciuda greutăților lumii moderne, puterea imaginației și a cuvântului scris continuă să inspire și să salveze.

Academia Suedeză a anunțat decizia joi, 9 octombrie, menționând în motivația oficială „opera convingătoare şi vizionară a autorului în vârstă de 71 de ani, care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei”.

Cunoscut pentru stilul său complex, meditativ și adesea întunecat, Laszlo Krasznahorkai este unul dintre cei mai apreciați prozatori europeni contemporani, romanele sale „Satantango” și „Melancolia rezistenței” fiind traduse în numeroase limbi și adaptate pentru marele ecran.

De-a lungul carierei, autorul a fost recompensat cu importante distincții literare, printre care Premiul Internațional Booker (2015) și Premiul Național pentru Literatură Tradusă (2019).

Reacțiile din lumea literară după desemnarea câştigătorului Premiului Nobl pentru Literatură nu au întârziat să apară. Romancierul Colm Tóibín l-a descris pe Krasznahorkai drept „un vizionar literar unic, care a deschis un spaţiu vast şi bogat în romanul contemporan, arătând ce se poate realiza”.

La rândul său, scriitorul Hari Kunzru a declarat: „Krasznahorkai merită pe deplin acest premiu. Are reputaţia unei figuri austere a culturii europene înalte şi, într-adevăr, unele dintre operele sale sunt necompromis de sumbre şi dificile, dar este şi un scriitor curios, jucăuş şi foarte amuzant. Când îl citesc, mă simt întărit, atât ca fiinţă umană, cât şi ca cineva care încearcă să facă artă. El îmi arată ce este posibil”.

Prin acest premiu, Laszlo Krasznahorkai devine al doilea scriitor maghiar recompensat cu Nobelul pentru Literatură, după Imre Kertész (2002), confirmând încă o dată forța estetică și profunzimea gândirii care definesc literatura Europei Centrale.