search
Vineri, 10 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Primele declaraţii ale scriitorului maghiar Laszlo Krasznahorkai, după ce a primit Premiul Nobel: „Să avem încredere, chiar dacă pare că nu există niciun motiv”

0
0
Publicat:

Scriitorul maghiar Laszlo Krasznahorkai, distins în 2025 cu Premiul Nobel pentru Literatură, a vorbit pentru prima dată despre semnificația acestui moment.

Laszlo Krasznahorkai a câştigat Premiul Nobel pentru Literatură în 2025. FOTO: Profimedia
Laszlo Krasznahorkai a câştigat Premiul Nobel pentru Literatură în 2025. FOTO: Profimedia

Într-un interviu scriitorul maghiar a transmis un mesaj profund despre rolul literaturii și speranța pe care aceasta o poate oferi într-o lume tot mai haotică şi plină de incertitudini.

La scurt timp după ce a fost anunțat drept laureatul Premiului Nobel pentru Literatură 2025, Laszlo Krasznahorkai a acordat primul său interviu, telefonic, exprimându-și emoția și convingerea că literatura rămâne o forță vie.

„Acest premiu dovedeşte că literatura există în sine, dincolo de diverse aşteptări extraliterare, şi că încă mai este citită”, a spus autorul. „Iar celor care o citesc le oferă o anumită speranţă că frumuseţea, nobleţea şi sublimul încă mai există necondiţionat. Poate oferi speranţă chiar şi celor în care viaţa abia mai pâlpâie. Să avem încredere, chiar dacă pare că nu există niciun motiv”, a adăugat el.

„Sunt foarte mândru să mă aflu în rândul unor scriitori și poeți cu adevărat mari”, a declarat László Krasznahorkai. Distincția, spune el, a venit ca o surpriză, dar și ca o confirmare a importanței literaturii ca formă de rezistență și introspecție.

În conversația sa cu jurnaliștii de la nobelprize, autorul a vorbit despre propriile surse de inspirație și despre felul în care emoțiile negative pot deveni un impuls creativ. Krasznahorkai consideră că amărăciunea și reflecția asupra lumii din jur pot fi transformate în artă autentică, cu ajutorul imaginației.

„Fără imaginație, viața ar fi complet diferită. Cititul ne dă mai multă putere să supraviețuim acestor vremuri foarte dificile pe Pământ”, a spus scriitorul, subliniind că lectura și creația literară oferă oamenilor un refugiu interior într-o lume tot mai haotică.

Krasznahorkai a explicat și relația sa intimă cu procesul de scriere, pe care îl vede ca pe o experiență profund personală, departe de privirile celorlalți.

„De fapt, scrisul este o chestiune personală pentru mine. De obicei, nu vorbesc niciodată despre ceea ce scriu și nu le arăt niciodată prietenilor mei, scriitori și poeți minunați. Scriu o carte, apoi o dau editorilor mei și am nevoie de ceva timp după aceea. Apoi vine o zi în care încep și o iau de la capăt cu o nouă carte, pentru a o face mai bună decât cea precedentă”, a mărturisit el.

Pentru László Krasznahorkai, literatura rămâne o formă de speranță, o dovadă că, în ciuda greutăților lumii moderne, puterea imaginației și a cuvântului scris continuă să inspire și să salveze.

Academia Suedeză a anunțat decizia joi, 9 octombrie, menționând în motivația oficială „opera convingătoare şi vizionară a autorului în vârstă de 71 de ani, care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei”.

Cunoscut pentru stilul său complex, meditativ și adesea întunecat, Laszlo Krasznahorkai este unul dintre cei mai apreciați prozatori europeni contemporani, romanele sale  „Satantango” și „Melancolia rezistenței” fiind traduse în numeroase limbi și adaptate pentru marele ecran.

De-a lungul carierei, autorul a fost recompensat cu importante distincții literare, printre care Premiul Internațional Booker (2015) și Premiul Național pentru Literatură Tradusă (2019).

Reacțiile din lumea literară după desemnarea câştigătorului Premiului Nobl pentru Literatură nu au întârziat să apară. Romancierul Colm Tóibín l-a descris pe Krasznahorkai drept „un vizionar literar unic, care a deschis un spaţiu vast şi bogat în romanul contemporan, arătând ce se poate realiza”.

La rândul său, scriitorul Hari Kunzru a declarat: „Krasznahorkai merită pe deplin acest premiu. Are reputaţia unei figuri austere a culturii europene înalte şi, într-adevăr, unele dintre operele sale sunt necompromis de sumbre şi dificile, dar este şi un scriitor curios, jucăuş şi foarte amuzant. Când îl citesc, mă simt întărit, atât ca fiinţă umană, cât şi ca cineva care încearcă să facă artă. El îmi arată ce este posibil”.

Prin acest premiu, Laszlo Krasznahorkai devine al doilea scriitor maghiar recompensat cu Nobelul pentru Literatură, după Imre Kertész (2002), confirmând încă o dată forța estetică și profunzimea gândirii care definesc literatura Europei Centrale.

Cultură

Top articole

Partenerii noștri

image
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în construcția unui aeroport cu Primăria Sectorului 4
digi24.ro
image
Captură uriașă în Portul Constanța. Aproape un miliard de euro era depozitat în zeci de cutii
stirileprotv.ro
image
TEST IQ | 1-9=6 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
gandul.ro
image
Un bărbat a turnat benzină pe el și pe mașină într-o stație de carburanți din Timișoara
mediafax.ro
image
„Plângea și spunea că l-a supărat pe Dumnezeu”. Detalii noi și tulburătoare în dosarul morții lui Adrian Kreiner: teoria mașinii cu trei șoferi
fanatik.ro
image
Gestul lui Sorin Grindeanu când s-a intonat imnul secuiesc, la Congresul UDMR
libertatea.ro
image
VIDEO „Dacă aveam o mitralieră vă împușcam pe toți” Declarații șocante ale bărbatului care a vrut să-și incendieze mașina într-o benzin
digi24.ro
image
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
gsp.ro
image
Novak Djokovic a transmis un mesaj îngrijorător din China, în limba maternă: "Încerc să rămân viu!"
digisport.ro
image
Mii de locuitori din sud-estul Franței și-au întrerupt activitățile pentru a privi mirați la ceea ce a apărut pe cer
stiripesurse.ro
image
China a montat 27.000 de oglinzi în deșert ca să capteze lumina soarelui și să aibă energie pentru un an întreg, în 500.000 de case
antena3.ro
image
Punctele slabe din acordul de pace dintre Israel şi Hamas
observatornews.ro
image
Ilie Bolojan a făcut anunțul de care bugetarii se temeau, cu 75 de zile înainte de Crăciun: 'Trebuie să luăm aceste măsuri'
cancan.ro
image
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
prosport.ro
image
Cum scapi de frunzele din curte, toamna? Nu ai voie să le dai foc
playtech.ro
image
MM Stoica, analiză tăioasă după România – Moldova 2-1! Ce spune managerul FCSB de Eissat, Ianis Hagi și Kevin Ciubotaru
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Presa din Israel a reacționat, după ce Lisav Eissat a debutat la naționala României
digisport.ro
image
'Este profund dezamăgit – De ce a dispărut Nicolae Ciucă din spațiul public și unde activează acum (surse)
stiripesurse.ro
image
„Ai plecat prea devreme, surioară dragă!” Diana, o româncă stabilită în Italia, a murit la doar 37 de ani. Un copil de 11 ani a rămas orfan
kanald.ro
image
Cum să îți încălzești locuința fără să crești temperatura de pe termostat. Adaugi până la 3°C în plus fără să pornești centrala
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Cutremur pentru bugetari. Cumulul pensie-salariu va fi interzis din cauza „decreţeilor”
romaniatv.net
image
BNR lansează o nouă monedă, în valoare de 10 lei. Cum va arăta aceasta
mediaflux.ro
image
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”
click.ro
image
„Am rămas în chiloți!” Momentul terifiant trăit de un român celebru pe cel mai înspăimântător aeroport din Europa
click.ro
image
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
click.ro
Regine și Prințese jpg
Cu ce se delectează în mod frecvent Prințesa Charlene, Prințesa Kate sau Regina Letizia. Mâncărurile preferate ale nobililor
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Foto: © captură video Česká televize
Sute de monede antice din aur și argint, descoperite într-o locație secretă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Șefa ANM răspunde acuzațiilor cu privire la Codul roșu anunțat în Capitală. Elena Mateescu: „Ne raportăm la criterii clare”
image
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”

OK! Magazine

image
Imagini cu impact emoţional! Prinţul William, răvăşit şi în lacrimi, aşa cum nu l-am mai văzut

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în imagine îți arată dorințele cele mai profunde