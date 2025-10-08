Trei cercetători sunt laureați ai Premiului Nobel pentru Chimie: au creat structuri care colectează apă din aerul deșertului

Cercetătorii Susumu Kitagawa, Richard Robson și Omar Yaghi sunt laureați ai Premiului Nobel pentru Chimie în 2025, potrivit anunțului făcut de Academia Regală de Științe a Suediei.

Cei trei au fost premiați pentru dezvoltarea unui nou tip de arhitectură moleculară, potrivit The Nobel Prize.

Construcțiile pe care le-au creat – structuri metal-organice – conțin cavități mari în care moleculele pot intra și ieși. Cercetătorii le-au folosit pentru a colecta apă din aerul deșertului, pentru a extrage poluanții din apă, pentru a captura dioxidul de carbon și pentru a stoca hidrogenul.

Prin dezvoltarea structurilor metal-organice, laureații le-au oferit chimiștilor noi oportunități de a rezolva unele dintre provocările cu care ne confruntăm.

În construcțiile lor, ionii metalici funcționează ca pietre de temelie care sunt legate între ele de molecule organice lungi (pe bază de carbon). Împreună, ionii metalici și moleculele sunt organizate pentru a forma cristale care conțin cavități mari. Aceste materiale poroase sunt numite structuri metal-organice (MOF). Prin varierea elementelor constitutive utilizate în MOF, chimiștii le pot proiecta pentru a captura și stoca substanțe specifice. MOF pot, de asemenea, să determine reacții chimice sau să conducă electricitatea.

„Structurile metal-organice au un potențial enorm, oferind oportunități neprevăzute anterior pentru materiale personalizate cu funcții noi”, a declarat Heiner Linke, președintele Comitetului Nobel pentru Chimie.

În 2024, Premiul Nobel pentru Chimie a fost obținut jumătate de David Baker, de la Universitatea Washington din Statele Unite, „pentru proiectarea computațională a proteinelor”, iar cealaltă jumătate a fost împărțită de britanicii Demis Hassabis și John M. Jumper de la Google DeepMind, „pentru predicția structurii proteinelor”.

„Premiul Nobel pentru Chimie 2024 este dedicat proteinelor, instrumentele chimice ingenioase ale vieții. David Baker a reușit performanța aproape imposibilă de a construi tipuri complet noi de proteine. Demis Hassabis și John Jumper au dezvoltat un model AI pentru a rezolva o problemă veche de 50 de ani: prezicerea structurilor complexe ale proteinelor. Aceste descoperiri au un potențial enorm”, a explicat nobelprize.org.