Premierul Slovaciei cere reluarea dialogului dintre UE și Rusia după incidentul cu drona din Galați

Premierul Slovaciei, Robert Fico, a face apel vineri, 29 mai, după incidentul cu drona din Galați, la „reținere în formulările inflamatoare” și cere „deschiderea imediată a unui dialog între UE și Rusia”.

„Cu câteva zile în urmă, am declarat că, în absența unui dialog între Uniunea Europeană și Federația Rusă, orice dronă rătăcită ar putea duce la o escaladare a tensiunilor pe care s-ar putea să nu o mai putem controla.

În legătură cu incidentul cu drona, îmi exprim deplina solidaritate cu guvernul României, fac apel la reținere în formulările inflamatoare și cer din nou deschiderea imediată a unui dialog între Uniunea Europeană și Federația Rusă.”

La rândul său, fostul premier maghiar Viktor Orban că războiul din regiune reprezintă un pericol direct pentru statele vecine. El a solicitat guvernului maghiar o politică de neutralitate.

„Ne exprimăm simpatia față de cei răniți în atacul cu dronă îndreptat împotriva României vecine. Acest incident întărește ideea că războiul reprezintă o amenințare directă pentru țările vecine. Prin urmare, solicităm guvernului ungar să mențină politica de neutralitate stabilită de guvernul anterior și să se abțină de la orice pas către politica pro-război promovată de anumite părți ale Europei”, a declarat fostul premier.

O dronă s-a prăbuşit vineri noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați.

Cele două persoane care au fost rănite, vineri noaptea, după ce o dronă a lovit un bloc din Galați au fost transportate la spital, iar alți doi locatari, cu atac de panică, au primit îngrijiri la fața locului.