Cehia vrea să construiască două noi reactoare nucleare, investiție de 19 miliarde de dolari

0
0
Publicat:

Cehia vrea să construiască două noi reactoare la centrala de la Dukovany, un proiect de 19 miliarde de dolari americani care ar trebui, cel puţin, să dubleze producţia de energie nucleară a ţării şi să-i consolideze locul printre statele europene cele mai dependente de energia nucleară.

Reactoare nucleare
Cehia vrea să construiască două noi reactoare nucleare

Grupul sud-coreean KHNP a învins grupul francez EDF într-o licitaţie pentru construirea unei noi centrale ale cărei două reactoare vor avea o putere de peste 1.000 de megawaţi fiecare. După ce vor deveni operaţionale, în a doua jumătate a anilor 2030, acestea vor completa cele patru reactoare de 512 MW care funcţionează deja la centrala de la Dukovany şi care datează din anii 1980.

Acordul cu KHNP oferă cehilor opţiunea de a construi încă două unităţi la cealaltă centrală nucleară din Temelin, care are în prezent două reactoare de 1.000 de megawaţi.

Ulterior, acestea ar urma să fie completate de reactoare nucleare modulare mici.

Energia nucleară va genera între 50% şi 60% din producţia de electricitate a Cehiei în jurul anului 2050, posibil chiar puţin mai mult", a declarat Petr Zavodsky, director pentru proiectul Dukovany, într-un interviu pentru Associated Press.

Extinderea capacităţilor de producţie a energiei nucleare este necesară pentru a ajuta ţara să renunţe la combustibilii fosili, să îşi asigure aprovizionarea constantă şi fiabilă la un preţ rezonabil, să îndeplinească cerinţele privind reducerea emisiilor şi să răspundă unei cereri robuste de energie electrică preconizată în următorii ani pentru a alimenta centrele de date şi maşinile electrice, a spus Zavodsky.

Construirea de noi reactoare nucleare în Cehia vine într-un moment în care cererea crescândă de energie şi termenele limită iminente ale ţărilor şi companiilor pentru reducerea drastică a poluării cu carbon contribuie la reînvierea interesului pentru tehnologia nucleară. Deşi energia nucleară produce deşeuri, aceasta nu generează gaze cu efect de seră, precum dioxidul de carbon, principalul factor al schimbărilor climatice.

Guvernul de la Praga va avea 80% din acțiuni

Uniunea Europeană a acceptat energia nucleară prin includerea acesteia în sistemul de clasificare a activităţilor economice durabile din punct de vedere ecologic, deschizând calea către finanţare. Acest lucru a fost un impuls pentru Cehia, Slovacia, Ungaria şi Franţa - liderul nuclear al continentului - care s-au bazat în mare măsură pe energia nucleară.

Belgia şi Suedia au renunţat recent la planurile de eliminare treptată a energiei nucleare. Danemarca şi Italia reconsideră utilizarea acesteia, în timp ce Polonia urmează să se alăture unui club de 12 naţiuni prietenoase cu energia nucleară din Uniunea Europeană, după ce a semnat un acord cu Westinghouse, cu sediul în SUA, pentru a construi trei unităţi nucleare.

Costurile proiectului Dukovany sunt estimate la peste 19 miliarde de dolari, Guvernul de la Praga fiind de acord să achiziţioneze o participaţie majoritară de 80% la noua centrală. Guvernul va asigura un împrumut pentru noile unităţi pe care CEZ îl va rambursa pe parcursul a 30 de ani. Statul va garanta, de asemenea, un venit stabil din producţia de energie electrică pentru CEZ timp de 40 de ani. Se aşteaptă ca aprobarea să fie acordată de UE, care îşi propune să devină "neutră din punct de vedere climatic" până în 2050.

Suntem într-o poziţie bună pentru a argumenta că nu ne vom putea descurca fără noi unităţi nucleare. Astăzi, obţinem aproximativ 40% din electricitate din energie nucleară, dar şi alte 40% din cărbune. Este clar că trebuie să înlocuim cărbunele", a spus Zavodsky.

Deşi energia atomică se bucură de sprijin public, voci sceptice pot fi auzite atât în Cehia, cât şi în străinătate.

ONG-ul de mediu Prietenii Pământului spune că energia nucleară este prea costisitoare şi că banii ar putea fi mai bine utilizaţi pentru modernizarea industriei. De asemenea, Cehia încă nu are un depozit permanent pentru combustibilul uzat. Centralele Dukovany şi Temelin sunt situate în apropierea graniţei cu Austria, care a abandonat energia nucleară după explozia nucleară de la Cernobâl din 1986. În anul 2000, o dispută privind centrala nucleară de la Temelin a dus la o criză politică şi a blocat punctele de trecere a frontierei timp de săptămâni.

Austria rămâne cea mai sceptică ţară din UE în ceea ce priveşte energia nucleară, iar camera inferioară a Parlamentului de la Viena a respins deja planurile Cehiei vizând construcţia de reactoare modulare mici.

Economie

