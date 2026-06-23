Cum se vede din Ungaria blocajul politic din România: o criză profundă și un președinte izolat

Presa din Ungaria urmărește îndeaproape blocajul politic de la București, iar publicațiile maghiare descriu situația drept una „profund instabilă”, marcată de tensiuni între președinție și principalele partide parlamentare.

Portalul hirado.hu, care preia informații ale agenției MTI, notează că Parlamentul României a respins luni seară învestirea cabinetului propus de premierul desemnat Adrian Veștea, subliniind că guvernul format din politicieni social-democrați și liberali a obținut doar 189 de voturi, departe de cele 233 necesare.

„Parlamentul român a respins învestirea guvernului propus de Adrian Veștea”, scrie sursa citată.

Articolul subliniază că președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Veștea fără consultarea Partidului Național Liberal, formațiune în care acesta era vicepreședinte.

Hirado.hu remarcă faptul că PNL s-a distanțat public de miniștrii liberali propuși în noul cabinet.

Hirado.hu: fără sprijinul PNL, USR și UDMR, Veștea depindea de AUR

Publicația explică faptul că partidele care susțin actualul guvern interimar - PNL, USR și UDMR - au decis să nu acorde votul de încredere. În aceste condiții, scrie hirado.hu, singura soluție pentru Veștea ar fi fost sprijinul partidului naționalist AUR:

„Luni după-amiază, președintele AUR, George Simion, a sugerat posibilitatea ca partidul său – chiar și fără funcții ministeriale sau de altă natură – să voteze pentru guvernul Vestea dacă prim-ministrul desemnat ar aborda AUR pentru a negocia termenii cooperării, iar președintele Nicusor Dan, care anterior exclusese posibilitatea ca România să fie condusă de un guvern ajutat la putere de extrema dreaptă, să clarifice într-un comunicat dacă mai consideră AUR un partid 'extremist'. Doar candidatul la prim-ministru a îndeplinit condițiile lui Simion, care a vizitat sediul AUR cu o oră și jumătate înainte de vot, dar nu a existat nicio declarație din partea lui Nicușor Dan care să recunoască faptul că nu mai considera AUR nefrecventabil”.

Sursa citată subliniază că „AUR a anunțat că nu va ajuta la instalarea unui guvern care nu acceptă o colaborare deschisă cu formațiunea”, notând că deputații AUR au părăsit sala înaintea votului, ceea ce a făcut imposibilă obținerea majorității.

Interpretarea publicației ungare: o criză politică profundă și un președinte izolat

Analiza hirado.hu sugerează că respingerea guvernului Veștea reflectă o ruptură serioasă între președinte și partidele parlamentare. Publicația notează că desemnarea lui Veștea fără consultarea PNL a provocat tensiuni majore, partidele de centru-dreapta refuzând să legitimeze un guvern perceput ca fiind „impus”, în timp ce AUR profită de situație pentru a-și consolida poziția de partid anti-sistem.

Amintim că The Associated Press a subliniat că eşecul votului de încredere împotriva cabinetului propus de Adrian Veştea este de aşteptat să adâncească perioada de instabilitate şi turbulenţe din România, în contextul în care ţara se confruntă în prezent cu unul dintre cele mai mari deficite bugetare din Uniunea Europeană,