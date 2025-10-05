search
Duminică, 5 Octombrie 2025
Adevărul
Premierul Georgiei anunță măsuri drastice împotriva disidenților și îl acuză pe ambasadorul UE de implicare în proteste

Publicat:

După protestele violente din Tbilisi, premierul Irakli Kobakhidze anunță o campanie dură împotriva disidenților și îl acuză pe ambasadorul UE de ingerință în problemele interne ale țării sale.

Georginenii au ieşit din nou în stradă. FOTO: Profimedia
Georginenii au ieşit din nou în stradă. FOTO: Profimedia

Tensiunile politice din Georgia ating un nou punct critic. Prim-ministrul Georgiei, Irakli Kobakhidze, a declarat că va impune măsuri drastice împotriva disidenților, în urma protestelor izbucnite la Tbilisi. Oficialul susține că manifestanții care au încercat să pătrundă în palatul prezidențial ar fi urmărit „răsturnarea ordinii constituționale”, acuzând totodată Uniunea Europeană de implicare directă în tensiunile interne.

Declarațiile au venit la o zi după ciocnirile din timpul alegerilor locale, când sute de protestatari au fost opriți de poliția anti-revoltă, care a folosit spray lacrimogen și tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea. Potrivit agenției georgiene Interpress, premierul a avertizat că „nimeni nu va scăpa de responsabilitate - inclusiv responsabilitatea politică”.

Autoritățile au reținut cel puțin cinci persoane, printre care doi membri ai Mișcării Naționale Unite, principalul partid de opoziție, și pe Paata Burchuladze, celebrul cântăreț de operă devenit activist civic.

Potrivit The Guardian, Ministerul Sănătății din Georgia a anunțat că 21 de ofițeri de securitate și șase protestatari au fost răniți în confruntări.

Un conflict politic cu miză europeană

Georgia traversează o perioadă de tensiuni prelungite de la alegerile parlamentare din 2024, câștigate de partidul aflat la guvernare, Georgian Dream (GD), condus de Irakli Kobakhidze. Opoziția pro-UE susține că scrutinul a fost marcat de fraude și, ca urmare, negocierile de aderare la Uniunea Europeană au fost suspendate.

În timpul mitingului de sâmbătă, la care au participat circa 7.000 de persoane, premierul a declarat că tentativa de „răsturnare a ordinii constituționale” a fost dejucată, deși, potrivit lui, aceasta ar fi beneficiat de „sprijin extern”.

Kobakhidze a anunțat arestarea „organizatorilor principali” și a precizat că partidul de opoziție vizat nu va mai putea activa politic.

Acuzații reciproce între guvern și opoziție

Liderii opoziției pro-occidentale au lansat apeluri la o „revoluție pașnică” împotriva partidului Georgian Dream, acuzat de derapaje autoritare și apropiere de Moscova.

Protestele au fost declanșate pe fondul unei serii de acțiuni controversate: raiduri împotriva presei independente, restricții asupra societății civile și arestarea mai multor activiști.

Într-un mesaj din închisoare, fostul președinte Mikheil Saakașvili, figură emblematică a taberei pro-occidentale, și-a îndemnat susținătorii să iasă în stradă în ziua alegerilor, descriind momentul drept „ultima șansă de a salva democrația georgiană”.

Tensiuni diplomatice cu Uniunea Europeană

Duminică, 5 octombrie, Irakli Kobakhidze a reluat retorica anti-occidentală, acuzându-l direct pe ambasadorul Uniunii Europene la Tbilisi, Pawel Herczyński, că ar fi susținut „tentativa de răsturnare a guvernului” şi i-a cerut diplomatului european să „condamne public” acțiunile protestatarilor.

„Anumite persoane din străinătate și-au exprimat sprijinul pentru aceste evenimente. Ambasadorul Herczyński poartă o responsabilitate specială și trebuie să se distanțeze ferm de ceea ce se întâmplă pe străzile din Tbilisi”, a declarat premierul Irakli Kobakhidze.

În replică, Serviciul diplomatic al UE a respins, încă din iulie, acuzațiile georgiene, catalogându-le drept „dezinformare și afirmații nefondate”.

O țară prinsă între Est și Vest

Protestele actuale sunt cele mai recente dintr-un lanț de manifestații organizate de opoziția pro-occidentală încă din octombrie anul trecut, când Georgian Dream și-a proclamat victoria în alegeri. Opoziția a boicotat scrutinul în semn de protest, acuzând fraude și lipsă de transparență.

Deși aderarea la Uniunea Europeană este înscrisă în Constituția Georgiei, relațiile țării cu blocul comunitar s-au deteriorat vizibil după invazia Rusiei în Ucraina din 2022. Guvernul de la Tbilisi încearcă să mențină un echilibru delicat între aspirațiile europene și relațiile pragmatice cu Moscova.

Partidul Georgian Dream este considerat a fi sub influența oligarhului Bidzina Ivanishvili, fost prim-ministru și cel mai bogat om din țară. Deși formațiunea sa neagă orice legături pro-ruse, criticii afirmă că politicile sale tot mai restrictive seamănă tot mai mult cu modelul Kremlinului.

Europa

