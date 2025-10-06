search
Luni, 6 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Premierul Franței, Sébastien Lecornu, demisionează după mai puțin de o lună de la numire. Criză politică majoră la Paris

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Prim-ministrul Franței, Sébastien Lecornu, și-a anunțat demisia luni, la doar câteva săptămâni după numirea sa în fruntea guvernului. Decizia, care a luat prin surprindere scena politică de la Paris, adâncește criza cu care se confruntă președintele Emmanuel Macron, deja fragilizat de lipsa unei majorități solide în Parlament.

Sébastien Lecornu
Sébastien Lecornu

Lecornu, în vârstă de 39 de ani, fusese numit în funcție în urmă cu mai puțin de o lună, în speranța că va reuși să stabilizeze un executiv slăbit și să impună un buget de austeritate menit să reducă deficitul public. Demisia sa a venit la doar câteva ore după ce anunțase componența cabinetului, în care mulți dintre miniștri erau fie figuri din guvernul anterior, fie politicieni cunoscuți cu vechi funcții în administrația Macron.

Reacțiile din partea opoziției, dar și din tabăra partenerilor minoritari ai președintelui, nu au întârziat: numirile au fost criticate ca fiind o reconfirmare a vechilor rețete, fără viziune sau deschidere spre compromis politic.

Biroul președintelui Emmanuel Macron a anunțat că noul prim-ministru Sébastien Lecornu și-a prezentat demisia în dimineața zilei de luni, 6 octombrie, la câteva ore după formarea noului său guvern. Demisia lui Lecornu, care îl face cel mai scurt prim-ministru din istoria recentă a Franței, aruncă din nou țara în incertitudine politică.

Duminică seara, la aproape patru săptămâni după numirea sa de către Macron, Lecornu și-a dezvăluit cabinetul , care era aproape identic cu cel al predecesorului său decăzut, François Bayrou. Însă fisurile au fost evidente imediat, membrii mai multor partide din coaliția de guvernare exprimând îndoieli și critici cu privire la lipsa schimbărilor.

Jordan Bardella, președintele partidului de extremă dreapta Rassemblement National (RN), a cerut imediat alegeri anticipate. „Nu poate exista o revenire la stabilitate fără o revenire la urne și fără dizolvarea Adunării Naționale”, a insistat el.

Mathilde Panot, o membră proeminentă a partidului de extremă stânga La France Insoumise, a cerut demisia lui Macron într-o postare pe X, în urma demisiei lui Lecornu. „Numărătoarea inversă a început. Macron trebuie să plece”, a spus ea.

La începutul lunii septembrie, Macron l-a numit pe Lecornu, în vârstă de 39 de ani, al șaptelea prim-ministru al mandatului său, într-o încercare de a dezamorsa o criză politică tot mai profundă. Politica franceză a fost în plină agitație de când Macron a pariat pe alegeri anticipate vara trecută, în speranța de a-și consolida autoritatea. Mișcarea s-a întors împotriva sa, producând un Parlament fracturat între trei blocuri rivale.

Cei doi predecesori imediați ai lui Lecornu, François Bayrou și Michel Barnier , au fost înlăturați într-un impas privind bugetul de austeritate al Franței, într-un Parlament profund divizat. Macron a optat pentru unul dintre cei mai apropiați aliați ai săi, în loc să încerce să lărgească atractivitatea guvernului pe întreg spectrul politic.

În ultima lună, Lecornu a organizat o serie de consultări cu aliații centriști și liderii opoziției, atât de stânga, cât și de dreapta, cu scopul de a conveni asupra unui pact de neagresiune în parlament și de a adopta bugetul. Niciun partid nu are suficiente locuri pentru a guverna singur. Majoritatea partidelor de stânga anunțaseră planuri de a susține un vot de neîncredere, extrema dreaptă a lui Marine Le Pen amenințând că îl va susține și ea.

Una dintre cele mai presante mize ale guvernului său era adoptarea unui buget rectificat, menit să calmeze îngrijorările piețelor financiare cu privire la stabilitatea celei de-a doua economii din zona euro.

La scurt timp după anunțul demisiei, indicele bursier CAC 40 de la Paris a înregistrat o scădere de 2% față de închiderea de vineri, semnalând lipsa de încredere a investitorilor în viitorul imediat al guvernării franceze.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă atenția Pentagonului pentru o armă anti-dronă
digi24.ro
image
Ce aduce noul ciclon atunci când se va instala deasupra României. Fenomenele meteo așteptate în următoarele zile
stirileprotv.ro
image
Ce înseamnă noul ciclon și ce temperaturi aduce. România va fi traversată de frig, vânt puternic, ploi abundente și ninsori la munte
gandul.ro
image
Avertizare meteo: Cod roșu de ploi abundente în trei județe. Cod portocaliu în Muntenia și Dobrogea, ninsori viscolite la altitudini mari
mediafax.ro
image
Sorin Cârțu a explodat: „Vă e frică de Becali? Nu vă e jenă, rușine?” Atac furibund la adresa lui Istvan Kovacs după FCSB – Craiova 1-0. Exclusiv
fanatik.ro
image
Prima femeie executată în 200 de ani, în statul american Tennessee: „A luat un fragment din craniul victimei ca suvenir”
libertatea.ro
image
EXCLUSIV Traian Băsescu: Ce se întâmplă la Guvern este comic. Au inventat încă un mod în care să distrugă țara
digi24.ro
image
MM Stoica a fost la un pas de tragedie: „Am sărit pe geam. Sfaturi, notați: să nu cumva să calci frâna!”
gsp.ro
image
MM Stoica, scene de groază: "Volanul a intrat în spătarul scaunului. Mașina s-a făcut armonică!"
digisport.ro
image
Nume grele vin la Cotroceni! Nicușor Dan pregătește un val de numiri-surpriză în echipa prezidențială: Ludovic Orban, Marius Lazurcă și Theodor Paleologu, pe lista (surse)
stiripesurse.ro
image
Ce înseamnă zăpada în octombrie. Modelele meteorologice ale celor mai grele șase ierni dau indicii pentru cum va fi cea care urmează
antena3.ro
image
Ţara europeană care oferă salarii de peste 8.000 € şi cazare gratuită. Condiţia pentru a munci aici
observatornews.ro
image
Vladimir Putin l-a amenințat pe Donald Trump! Războiul din Ucraina riscă să escaladeze! Informații majore de ultimă oră
cancan.ro
image
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
prosport.ro
image
Ai nevoie de autorizație pentru izolarea unui apartament la exterior? Ce prevede legea
playtech.ro
image
FCSB a dat peste cap calculele la play-off după 1-0 cu Universitatea Craiova în SuperLiga. Cine iese din schemă și cum arată top 6
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"O lovitură de clasă mondială!" Transferul lui Ianis Hagi le provoacă insomnii
digisport.ro
image
VIDEO 'Nu rușii au stricat alegerile din 2024' - Traian Băsescu aruncă 'bomba' după raportul prezentat de Nicușor Dan la Copenhaga / Ce acuzații lansează
stiripesurse.ro
image
Paul este românul care și-a pierdut viața după ce a fost lovit violent de o mașină, în Italia. Martorii fac declarații cutremurătoare
kanald.ro
image
Ce este marcajul rutier „dinți de rechin” pentru șoferi pe carosabil și cum este semnalizată obligația în România
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Ninge în Bucureşti. Brr! Un ciclon polar aduce vortexul peste România
romaniatv.net
image
Rugăciunea care se spune azi neapărat pentru luminarea sufletului
mediaflux.ro
image
MM Stoica a fost la un pas de tragedie: „Am sărit pe geam. Sfaturi, notați: să nu cumva să calci frâna!”
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Vieți ca-n povești? Destinul tulburător al surorilor Guinness: blestemul unei dinastii de aur. Adevărul ascuns despre surorile Guinness
actualitate.net
image
Studenția la cămin: mai mult decât economie ... o familie! Teodora: „Recomand deoarece este o experiență să fii într-o comunitate (...)"
click.ro
image
Salarii de până la 8.000 de euro și cazare gratuită. Sute de locuri de muncă disponibile în cea mai bogată țară din Europa
click.ro
image
Mai tare decât „Squid Game”? Producția care face furori pe Netflix și ocupă un loc topul vizionărilor: „E unul dintre serialele mele preferate”
click.ro
Amal și George Clooney, Profimedia 1043240066 jpg
Amal Clooney a îmbrăcat culoarea vedetă a toamnei! Avocata și-a făcut încă o dată celebrul soț extrem de mândru
okmagazine.ro
gold aesthetic wallpaper with hand wearing rings jpg
Femeile care au copilărit în sărăcie poartă adesea aceste accesorii. Ce semnifică?
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
image
Studenția la cămin: mai mult decât economie ... o familie! Teodora: „Recomand deoarece este o experiență să fii într-o comunitate (...)"

OK! Magazine

image
Lipsa totală de respect pe care a avut-o Meghan când a trecut pe lângă tunelul în care a murit Prințesa Diana

Click! Pentru femei

image
Planurile pentru viitorul lui Archie și Lilibet pun presiune pe cuplul Harry-Meghan

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!