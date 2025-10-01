Video Potop în Ucraina. Nouă oameni au murit în urma unor ploi violente în zona Odesa

Cel puţin nouă persoane - inclusiv un copil - au murit în urma unor ploi violente în regiunea ucraineană Odesa (sud), iar în oraşul omonim, în şapte ore a plouat cât în două luni, anunţă miercuri salvatori, relatează AFP.

”Toată noaptea (de marţi spre miercuri, salvatorii au ajutat la evacuarea persoanelor blocate de inundaţii, la degajarea maşinilor, la pomparea apei din clădiri”, anunţă pe Telegra, serviciile de urgenţă, scrie News.

Primarul Odesei, Ghenadii Truhanov, a raportat că în cursul nopţii de marţi spre miercuri a plouat cât în două luni.

”Nicio reţea de canalizare nu poate face unei astfel de sarcini”, a declarat el.

Aceste intemperii intervin în timp ce Ucraina continuă să fie bombardată zilnic de armata rusă, care controlează 20% din teritoriul ucrainean, la trei ani şi jumătate după invazia rusă la scară mare.

La Herson (sud), un bărbat a fost ucis miercuri dimineaţa într-un atac rus, a anunţat Administraţia Militară locală.

La Heakov (nord-est), autorităţile au anunţat atacuri aeriene importante în noaptea de marţi spre miercuri, soldate cu şase răniţi, inclusiv un poliţist, potrivit poliţiei ucrainene.