Polonia este pregătită să amplaseze mine la granița cu Rusia și Belarus, susține premierul Donald Tusk

Polonia accelerează fortificarea granițelor sale estice, pe fondul amenințărilor tot mai mari venite din partea Rusiei și Belarusului.

Varșovia va putea amplasa mine antipersonal pe granița de est în doar două zile, după ce se va retrage oficial din convenția internațională care le interzice, a informat premierul polonez Donald Tusk.

Potrivit acestuia, infrastructura necesară pentru amplasarea minelor este aproape gata, iar proiectul minier este considerat un element cheie al apărării naționale, scrie Dialog.

Tusk a subliniat că pregătirile pentru amplasarea minelor se desfășoară în cadrul unei strategii mai ample de consolidare a granițelor estice.

Aceasta vizează în special teritoriile care se învecinează cu Belarus și exclava rusă Kaliningrad. Măsurile fac parte din programul de întărire a granițelor denumit „Scutul Estic”, menit să sporească pregătirea militară și să protejeze teritoriul țării.

Potrivit lui Tusk, proiectul câmpului minat este crucial pentru securitatea Poloniei și controlul granițelor.

Un element esențial pentru amplasarea minelor antipersonal este retragerea formală a țării din acordul internațional care le interzice – Convenția de la Ottawa. Polonia va înceta permanent să participe la convenție începând cu 20 februarie a acestui an.

Odată finalizat acest proces, Varșovia va avea dreptul legal de a folosi și produce mine antipersonal.

Pe lângă pregătirea amplasării minelor la frontieră, autoritățile poloneze intenționează să reia producția internă a acestora, o activitate suspendată încă din timpul Războiului Rece.

Oficialii guvernamentali recunosc, de asemenea, că aceste muniții ar putea fi furnizate aliaților în viitor. Viceministrul Apărării, Pavlo Zalevskyi, a declarat anterior că se analizează nu doar posibilitatea amplasării minelor la granițele de est ale țării, ci și a unui eventual export, inclusiv către Ucraina.