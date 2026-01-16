search
Vineri, 16 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Politico: „E timpul să scăpăm de Trump? Europenii discută în secret cum să oprească ambițiile asupra Groenlandei”

0
0
Publicat:

În timp ce Donald Trump amenință să folosească armata SUA pentru a prelua Groenlanda, oficialii europeni discută în privat opțiuni de ultimă instanță pentru a proteja teritoriul aliat și pentru a-și păstra controlul asupra bazelor militare americane din regiune.

Diplomatii europeni discută în secret cum să oprească planurile lui Trump FOTO: AFP
Diplomatii europeni discută în secret cum să oprească planurile lui Trump FOTO: AFP

Într-un context incredibil până de curând, diplomații și oficialii europeni se întreabă dacă ar trebui să riposteze față de amenințările președintelui american Donald Trump de a pune mâna pe Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei. Potrivit Politico, discuțiile au loc departe de ochii publicului și de dezbaterile oficiale din cadrul NATO sau UE.

„Întrebarea este atât de delicată, încât diplomații se străduiesc să o țină cât mai departe de summiturile oficiale”, explică surse citate de publicație. Cinci oficiali europeni au confirmat, însă, că tema se discută pe larg, în privat, în capitalele de pe continent.

Puncte de presiune împotriva SUA

Unul dintre principalele atuuri ale Europei este vasta rețea de baze militare americane din regiune, folosită de SUA pentru a-și proiecta puterea în afara propriului teritoriu, în special în Africa și Orientul Mijlociu. „De ce ar trebui să mai continue SUA să beneficieze de aceste baze, să primească sprijin de la forțele aliaților sau de la serviciile de informații, dacă încearcă să ia teritoriul suveran al unui alt aliat NATO?”, se întreabă oficialii europeni.

În prezent, SUA dispun de 31 de baze permanente și 19 situri militare în Europa, cu aproximativ 67.500 de militari desfășurați, cele mai multe în Germania, Italia și Regatul Unit. Baza de la Ramstein, în Germania, este cea mai mare din Europa și reprezintă un punct strategic pentru operațiunile americane din Orientul Mijlociu și Africa.

Generalul Ben Hodges, fost comandant al trupelor americane în Europa, subliniază că aceste baze sunt „esențiale pentru capacitatea strategică a SUA” și că forțarea americanilor să renunțe la ele ar avea un „efect dezastruos”.

Macron avertizează voalat

Cel mai aproape de o critică publică directă a fost președintele francez Emmanuel Macron. „Nu subestimăm declarațiile pe tema Groenlandei. Dacă suveranitatea unui stat european va fi fost lovită, efectele de tip domino ar fi fără precedent. Franța urmărește situația cu cea mai mare atenție și va acționa în solidaritate deplină cu Danemarca”, a declarat Macron.

Un oficial francez a precizat că „subiectul este extrem de delicat, iar președintele cântărește fiecare cuvânt cu atenție”, fără a confirma dacă Macron a discutat direct cu Trump pe tema Groenlandei.

Diplomația caută compromisuri

Între timp, Danemarca și Groenlanda au purtat discuții la Washington cu administrația Trump, în căutarea unui compromis. Șeful diplomației daneze, după întâlniri cu vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio, a menționat că deocamdată „încă avem un dezacord fundamental”, adăugând că Trump „încă are această dorință să cucerească Groenlanda”.

Diplomați europeni au precizat, sub protecția anonimatului, că se discută opțiuni de rezistență, de la tactici de amânare, lobby la Washington, trimiterea de trupe aliate în Groenlanda, până la campanii publice de conștientizare în SUA. Unele voci mai radicale au sugerat chiar confiscarea bazelor americane.

„Discuțiile se centrează pe ideea cum putem pune presiune și să le arătăm că «Și voi aveți nevoie de noi, iar dacă faceți asta, vom răspunde într-un fel». În același timp, nimeni nu vrea să vorbească public despre aceste opțiuni”, explică o sursă citată de Politico.

Risc și echilibru transatlantic

Europa este reticentă să acționeze public din teama că SUA rămân un partener vital, inclusiv pentru securitatea Ucrainei. Totuși, oficialii recunosc că alianța transatlantică a devenit „toxică” sub Trump și că un răspuns ferm ar putea fi necesar pentru a păstra echilibrul de putere.

Europa poate să salveze NATO și relația transatlantică cu SUA dacă răspunde ferm și nu se lasă călcată în picioare”, afirmă generalul Hodges.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Primăria unui mare oraș din România, obligată de instanță să asfalteze și să pună trotuare. Reclamanta a primit și „despăgubiri m
digi24.ro
image
O femeie de 42 de ani din Aiud a născut la domiciliu, în baie, și a doua zi a mers la spital. Acasă lăsase un tablou tragic
stirileprotv.ro
image
Prigoana lui Bolojan. Cresc taxele pe cârca românilor, în timp ce Ungaria taie masiv impozitele și oferă a 14-a pensie
gandul.ro
image
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
mediafax.ro
image
Averea fabuloasă pe care o are Cosmin Olăroiu! Românul îmbrăcat în aur de arabi pregătește o investiție de proporții în „Raiul Milionarilor”: „50.000 de euro pe zi”
fanatik.ro
image
Editorial pentru Libertatea, semnat de președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva: „Mercosur-UE este răspunsul multilateralismului la izolare”
libertatea.ro
image
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
digi24.ro
image
Prezentatoarea DAZN, ținta unor critici dure după apariția într-o salopetă transparentă, într-o stațiune de schi: „Poate puțin mai multe haine”
gsp.ro
image
Apel neobişnuit pe rețelele sociale. Marea campioană care sfidează vârsta, surpriză neplăcută într-o parcare
digisport.ro
image
Interdicție totală din 2026 la bordul avioanelor: obiectul extrem de folosit pe care pasagerii nu îl mai pot folosi
stiripesurse.ro
image
Doi patinatori de top americani s-au calificat la Jocurile Olimpice, dar nu pot merge din cauza întârzierii pașaportului
antena3.ro
image
O femeie din Bucureşti i-a furat iubitului ceasul de 175.000 de euro. Bunul de lux, nerecuperat
observatornews.ro
image
Nu o mai recunoaște nimeni. Este grav bolnavă? Apariție șocantă a vedetei TV
cancan.ro
image
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
prosport.ro
image
Obligațiile asociației de proprietari când ninge afară. Cine este responsabil de trotuarul din fața blocului
playtech.ro
image
Tatuajul incredibil pe care și-l face Carlos Alcaraz, dacă se impune la Australian Open: „E cea mai mare țintă”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Nicu Gheară a pus mâna pe telefon și a dat ordin: "Faci echipă acolo! Răspund eu de tot!". Răspunsul a veni pe loc: DA
digisport.ro
image
Groenlanda a ales între SUA și Danemarca: Situația este „foarte gravă”
stiripesurse.ro
image
Sofia Vicoveanca a făcut primele declarații după internare. Care este starea de sănătate a artistei: ,,Sunt la mâna medicilor”
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
Tinerii de peste 18 ani primesc chestionarul de recrutare în plic. Va avea un cod QR şi broşura cu detaliile încorporării
romaniatv.net
image
Ultimele condiții de pace impuse de Putin pentru a opri războiul din Ucraina
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea DAZN, ținta unor critici dure după apariția într-o salopetă transparentă, într-o stațiune de schi: „Poate puțin mai multe haine”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cătălin Măruță, înlocuit de Gabriela Cristea la PRO TV?
actualitate.net
image
Regula de aur a Mădălinei Ghenea care o ajută să arate impecabil: „Nu negociez”. Actrița are un program strict
click.ro
image
Trăsăturile pe care copilul le moștenește de la tată și care apar abia la maturitate
click.ro
image
Scandalul se mută la tribunal! Văduva lui Victor Socaciu a dat-o în judecată pe Marina Almășan: „Îmi terfelește liniștea, onoarea. Cer daune morale de 50.000 de euro.” Declarații incendiare
click.ro
Regina Sofia a Spaniei în doliu profimedia 0894974428 jpg
Curtea Spaniei a confirmat decesul și se pregătește de înmormântare! Regina Sofia este de neconsolat!
okmagazine.ro
Regina Elisabeta și Mihai Eminescu Casa Regală, Profimedia jpg
Întâlnirea dintre Mihai Eminescu și Regina Elisabeta s-a lăsat cu o mică dezamăgire: „Uiţi că vorbeşti cu regina României?“
okmagazine.ro
Prajitura cu biscuiti si ciocolata Sursa foto shutterstock 2444852699 jpg
Prăjitură cu biscuiţi şi ciocolată. Ușor de făcut și n-are nevoie de coacere
clickpentrufemei.ro
imperiul bizantin 02294400 webp
Cum trăiau oamenii în Imperiul Binzantin? Viața de zi cu zi despre care istoricii prea puțin vorbesc
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
image
Regula de aur a Mădălinei Ghenea care o ajută să arate impecabil: „Nu negociez”. Actrița are un program strict

OK! Magazine

image
Regele Charles este pregătit să o încoroneze pe Prințesa Kate mai devreme. Un gest cu greutate pentru a marca ziua ei de naștere

Click! Pentru femei

image
Sunt ca și căsătoriți! Timothée Chalamet și Kylie Jenner locuiesc împreună de un an!

Click! Sănătate

image
Forma feselor poate dezvălui riscul de diabet