Video Mai mulți copii filmați când vandalizau un Ferrari, „din joacă”. Cât l-a costat pe proprietar reparațiile

Niște copii năzdrăvani au avariat un Ferrari în timp ce se jucau într-o parcare, lăsând proprietarul cu o factură costisitoare pentru reparații.

Imaginile de pe camerele de supraveghere arată patru băieți apropiindu-se de mașina sport roșie staționară în Yunnan, China, pe 28 iunie.

Doi dintre copii pot fi văzuți cărând o prăjină lungă de bambus înainte de a o așeza pe acoperișul vehiculului, în timp ce cei doi prieteni ai lor se urcă deasupra, scrie Newsflare.

Unul dintre copii trage apoi bățul peste caroseria mașinii. Câteva momente mai târziu, toți cei patru copii se urcă pe spatele mașinii sport și se așează pe geamul acesteia, tratând-o ca pe un echipament de joacă.

Zhang, proprietarul mașinii, care a cumpărat Ferrari-ul cu 460.000 de euro în 2020, a declarat că a descoperit ulterior zgârieturi pe acoperiș, capotă, aripi, geamuri și stopuri, precum și crăpături în bara de protecție.

El a depus un plângere la poliție, după care au avut loc mai multe sesiuni de mediere.Cu toate acestea, părinții copiilor i-ar fi oferit doar 650 de euro pentru repararea pagubelor, în ciuda faptului că un dealer autorizat Ferrari a estimat reparațiile la aproximativ 13.000 de euro.

Părinții ar fi susținut că nu pot distinge între noile daune și orice zgârieturi existente pe vehicul și, prin urmare, au refuzat să acopere costurile integrale ale reparațiilor. Proprietarul însă a insistat că Ferrari-ul fusese în stare bună înainte de a pleca într-o călătorie de afaceri.

El a spus: „Și eu sunt tată, așa că înțeleg copiii că se pot comporta așa. În loc să duc mașina la dealer, am decis să o repar la un atelier auto din apropiere pentru 3.700 de euro”.

Nemulțumit de compensația oferită, Zhang a declarat că intenționează să recupereze suma cheltuită pentru repararea vehiculului de la părinții copiilor. El a adăugat: „Niciunul dintre părinți nu și-a adus copiii să-și ceară scuze. Au venit la secția de poliție doar după ce au fost chemați.”„Vreau doar să recuperez costurile de reparații pe care le-am plătit. Dacă problema nu poate fi rezolvată, va trebui să intentez un proces împotriva lor.”