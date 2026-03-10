Cel mai bun jucător de tenis al României rătăcește prin Rwanda. Abia a făcut rost de bani pentru biletul de întoarcere

În timp ce caravana tenisului mondial face spectacol la turneul ATP 1.000 de la Indian Wells, FIlip Jianu, cea mai bună rachetă a României, evoluează la un turneu de tip challenger în Rwanda, de la Kigali.

În primul tur, Jianu a dispus astăzi de un olandez venit din calificări, Ryan Nijboer (26 de ani, 524 ATP), scor 7-6 (5), 7-5, după două ore și 17 minute de joc.

În turul următor, Jianu va da peste finlandezul Eero Vasa (29 de ani, 482 ATP), cel care, la începutul lunii, a fost învins de un alt român la Kigali, Nicholas David Ionel (23 de ani, 615 ATP), scor 6-4, 6-2. Turneul challanger Kigali 2 vine după Kigali 1.

Turneul Rwanda Challenger 2 se dispută pe zgură și are premii totale de 177.000 de dolari. Pentru calificarea în turul secund (optimile de finală), Jianu a câștigat 3.060 de dolari și 7 puncte ATP.

În acest moment, România nu are niciun jucător clasat între primii 200 de tenismeni ai lumii.