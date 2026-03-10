Video „Terapie cu președinții de partid”. Un deputat PNL a dezvăluit de ce se întâlnește Nicușor Dan cu Fritz, într-o sală „fără microfoane” la Cotroceni

Adrian Cozma, deputat PNL și vicepreședinte al Camerei Deputaților, afirmă că întâlnirile săptămânale dintre Dominic Fritz și Nicușor Dan la Palatul Cotroceni sunt „firești” și reprezintă o formă de „terapie” politică menită să întărească coaliția aflată la guvernare.

„Eu nu am fost la Cotroceni, doar la recepții. Nu la o întâlnire secretă. Oamenii au discuții, nu e o problemă. Nu este un lucru nou, faptul că domnul președinte, chiar dacă este apolitic, este totuși apropiat de USR. Întâlniri de acest fel au mai fost, nu este ceva nou și nici ceva anormal. Este firesc să discute, dar să vedem în ce se concretizează acest lucru în guvernare”, a declarat Cozma, la Interviurile Adevărul.

Deputatul PNL a mai adăugat că președintele Dan a făcut eforturi pentru ca coaliția să reziste.

„Eu sunt convins că domnul președinte a făcut eforturi ca această coaliție să reziste 9 luni. Și atunci e clar că a început să facă uneori terapie cu președinții de partid”, a spus acesta.

Reacția lui Cozma vine după ce primarul Dominic Fritz a dezvăluit că se întâlnește săptămânal cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni pentru a discuta „toate temele zilei”.

Fritz a precizat că discuțiile au loc într-o sală securizată, între patru ochi, pentru a preveni scurgerea informațiilor.

„Eu vorbesc cu el în fiecare săptămână despre toate temele zilei. Ne întâlnim de obicei la Cotroceni și discutăm direct. Este între patru ochi, într-o sală unde garantat nu sunt microfoane, așa că știm doar el și eu ce discutăm”, a spus Dominic Fritz, într-o declarație pentru Digi24.