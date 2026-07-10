Analiză „Punctul de cotitură este încă departe”. Optimismul șefului armatei ucrainene și oportunitatea de care vorbește Zelenski

Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sârskii, a declarat că un punct de cotitură în război este încă departe, în ciuda faptului că ritmul de înaintare a trupelor rusești în prima parte a anului 2026 s-a înjumătățit cu mai mult de jumătate.

El a anunțat acest lucru în timp ce a centralizat rezultatele primei jumătăți a anului 2026.

Potrivit acestuia, inamicul nu și-a abandonat planurile de a ocupa complet regiunile Luhansk și Donețk și urmărește extinderea ofensivei în regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie, precum și crearea și extinderea unei zone tampon în regiunile nordice ale Ucrainei.

Oleksandr Sîrski a menționat că armata rusă a încercat să lanseze o ofensivă la scară largă, dar nu și-a atins obiectivele, în ciuda unui avantaj aproape dublu în ceea ce privește personalul și echipamentul. Dacă anterior ocupanții desfășurau operațiuni ofensive active în 13 direcții operaționale, acum au mai rămas maximum șase până la șapte astfel de direcții. Potrivit comandantului șef, raportul dintre operațiunile de asalt ale trupelor ucrainene și cele ale inamicului este de aproximativ 40 la 60.

„Punctul de cotitură în război este încă departe. Agresorul nu și-a abandonat planurile de a ocupa complet regiunile Luhansk și Donețk”, a declarat Sîrski.

El a raportat, de asemenea, că intensitatea atacurilor cu rachete și drone, utilizarea bombelor ghidate și numărul crimelor împotriva civililor sunt în creștere.

Separat, Oleksandr Sîrski a rezumat activitatea Forțelor de Apărare pentru primele șase luni ale anului. Potrivit acestuia, armele de atac au lovit 697 de ținte pe teritoriul rusesc, iar campania de atac la mijloc a lovit 7.028 de ținte inamice. De asemenea, el a raportat că numărul infracțiunilor penale în rândul trupelor a scăzut cu 12% în această perioadă.

Ca o reamintire, The Telegraph a relatat că Ucraina a avertizat Rusia că este pregătită să utilizeze rachete balistice dacă Kremlinul nu este de acord să pună capăt războiului de-a lungul liniei frontului actuale.

„Fereastră de oportunitate” pentru Ucraina

Ucraina a câștigat o „fereastră de oportunitate” prin consolidarea pozițiilor Forțelor sale de Apărare pe front și în aer și a început, de asemenea, implementarea proiectului FREYA, un nou sistem european de interceptare a rachetelor balistice, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Potrivit lui Zelenski, în timpul summitului NATO, liderii mondiali au convenit că „Ucraina a devenit mai puternică ”. Președintele a subliniat că aceste rezultate au fost posibile în primul rând datorită apărătorilor ucraineni: „Acum avem o fereastră de oportunitate. Ucraina a devenit mai puternică atât pe câmpul de luptă, cât și în aer. Și toată lumea vede aceste rezultate, în primul rând datorită armatei noastre. Le sunt foarte recunoscător.”

Președintele a mai declarat că liderul rus primește informații obiective despre starea de fapt și înțelege că avantajul anterior nu mai există; există doar arme balistice, care provoacă „lovituri teribile” populației civile.

Zelenski a acordat o atenție deosebită proiectului FREYA. Acesta este un sistem ucrainean de rachete antibalistice bazat pe modelul european, care este conceput ca un sistem similar cu cel Patriot pentru distrugerea rachetelor balistice rusești, dar va fi mai ieftin și conceput pentru producție la scară largă.

Prima întâlnire privind implementarea proiectului va avea loc în curând în Franța, la care vor participa lideri de stat și reprezentanți ai industriei de apărare.

„Dacă liderii, capacitățile lor de producție și companiile lor susțin FREYA, FREYA va începe să funcționeze în viitorul apropiat ”, a remarcat Zelenski.

Sistemul de apărare aeriană Patriot rămâne sistemul numărul unu. Președintele a mulțumit Statelor Unite și partenerilor europeni pentru sistemele pe care le-au furnizat. De asemenea, a menționat sistemul francez SAMP/T NG de generație următoare, un analog al Patriot, și și-a exprimat speranța de a primi aceste sisteme prin acorduri cu Franța.

Totuși, producția de rachete Patriot și SAMP/T NG este limitată, fiind produse cantități mici, iar „cozile sunt foarte lungi”, motiv pentru care Ucraina a început să dezvolte propriul proiect european, FREYA.

„Sper din tot sufletul că acest proiect va avea succes”, a subliniat Zelenski.

Președintele Ucrainei a declarat că Ucraina ar putea accelera dezvoltarea propriului echivalent Patriot cu sprijinul partenerilor săi internaționali. De asemenea, ca o reamintire, Volodimir Zelenski a anunțat că în zilele următoare Ucraina va primi un nou pachet de ajutor cu rachete pentru sistemele de apărare aeriană Patriot din partea SUA și UE.