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Germania refuză livrarea de rachete Taurus către Ucraina. Vot covârşitor în Parlament împotriva suplimentării ajutorului militar

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Război în Ucraina
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Parlamentul Germaniei a respins propunerea prin care grupul parlamentar al Verzilor cerea livrarea către Ucraina a rachetelor de croazieră Taurus, creşterea producţiei de rachete interceptoare Patriot PAC-2 şi suplimentarea ajutorului militar şi umanitar pentru Kiev.

Germania nu îi va da Ucrainei mult doritele rachete Taurus. FOTO: X
Germania nu îi va da Ucrainei mult doritele rachete Taurus. FOTO: X

Rezoluţia intitulată „Opriţi acum războiul Rusiei împotriva Ucrainei prin consolidarea suplimentară, pe plan militar şi umanitar, a Ucrainei” a fost respinsă cu o majoritate covârşitoare: 510 de voturi împotrivă, 79 pentru şi o abţinere.

Iniţiativa a fost prezentată de Robin Wagener, preşedintele grupului parlamentar al Verzilor, care a susţinut că, în contextul în care Rusia pregăteşte noi atacuri împotriva Ucrainei, Germania trebuie să ofere un răspuns mai ferm, potrivit nv.ua.

Parlamentarul german a adus ca argument cel mai recent atac masiv asupra Ucrainei, în timpul căruia, potrivit acestuia, niciuna dintre cele 29 de rachete balistice lansate nu a fost interceptată din cauza lipsei de rachete de apărare. Wagener a cerut Berlinului să iniţieze noi măsuri pentru furnizarea de interceptoare suplimentare către Kiev.

El a criticat totodată poziţia guvernului german faţă de două subiecte controversate: măsurile împotriva aşa-numitei flote ruse din umbră şi livrarea rachetelor de croazieră Taurus către Ucraina.

Rachetele Taurus reprezintă una dintre cele mai importante solicitări ale Kievului către Berlin. Acestea au o rază de acţiune de aproximativ 500 de kilometri, ceea ce le-ar permite să lovească ţinte aflate la distanţe mai mari decât majoritatea armelor occidentale livrate până acum Ucrainei.

Proiectul Verzilor prevedea:

* transferul către Ucraina al rachetelor Taurus aflate în stocurile Bundeswehr, în limita posibilităţilor existente;

* extinderea capacităţii Ucrainei de a lovi centre de comandă, lansatoare, baze aeriene, depozite de muniţie, instalaţii de combustibil şi obiective ale industriei militare aflate în interiorul Rusiei;

* creşterea producţiei germane de rachete interceptoare PAC-2;

* consolidarea apărării antiaeriene ucrainene;

* suplimentarea ajutorului umanitar şi energetic;

* sprijinirea protejării infrastructurii energetice a Ucrainei;

* adoptarea unor măsuri mai dure împotriva flotei ruse din umbră.

Germania sprijină deja Kievul, dar nu cu rachete Taurus

Deşi au respins propunerea Verzilor, formaţiunile politice aflate la guvernare, CDU/CSU şi SPD, spun că Germania va continua să sprijine Ucraina.

Deputatul CDU/CSU Knut Abraham a declarat că rachetele Taurus ar putea reprezenta un element al ajutorului oferit Kievului, însă o astfel de decizie trebuie luată în cadrul strategiei generale a guvernului german.

Un alt parlamentar CDU/CSU, Tobias Winkler, a spus că documentul Verzilor conţine „multe cereri justificate”, dar oferă o imagine incompletă asupra sprijinului pe care Germania îl acordă deja Ucrainei.

Din partea SPD, deputatul Johannes Schraps a afirmat că Ucraina are nevoie în continuare de sprijin militar, umanitar, financiar şi politic, „nu doar pe termen scurt, ci în mod sigur şi pe termen lung”. El a precizat că ajutorul pentru Kiev este inclus şi în proiectul de buget federal pentru anul 2027.

Într-un interviu acordat publicaţiei Bild recent, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, declara, la rândul său, că nu consideră necesară trimiterea rachetelor Taurus către Ucraina, argumentând că armata ucraineană dispune deja de capacităţi eficiente pentru a lovi infrastructura militară rusă.

Vă reamintin că Ucraina a primit în mai multe rânduri din partea aliaţilor arme cu rază lungă de acţiune, precum rachetele ATACMS din partea Statelor Unite şi Storm Shadow sau SCALP din partea Marii Britanii şi Franţei. Aceste arme au fost livrate iniţial cu anumite restricţii privind utilizarea lor, însă aliaţii occidentali au început să relaxeze aceste limite de la sfârşitul anului trecut.

În timpul summitului NATO de la Ankara, Statele Unite, Polonia, Germania, Olanda şi Suedia au semnat un acord pentru crearea unui centru european de mentenanţă destinat rachetelor interceptoare PAC-3 folosite de sistemele Patriot.

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