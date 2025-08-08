search
Plajele din nordul Greciei, ocupate de valuri de turiști bulgari. Autoritățile vor taxă de 5 euro pentru acces

Publicat:

Tensiunile cresc în nordul Greciei, după ce Consiliul municipal Alexandroupolis a ridicat problema aglomerației pe plajele municipale locale, care sunt inundate de grupuri de turiști aduși de turoperatori din Bulgaria, potrivit newsbreak.gr.

Problema a fost discutată în timpul unei ședințe recente, în care membrii Consiliului Local au discutat despre presiunea crescândă asupra zonelor de coastă ale municipalității, în special a celor utilizate de grupurile care sosesc din Bulgaria.

Turoperatorii bulgari sunt o problemă pentru nordul Greciei

Într-un interviu acordat rețelei bulgare Nova TV, Ioakeim Kalamaris, economist și om de afaceri grec, a vorbit despre situație și a confirmat că îngrijorările au fost într-adevăr exprimate la nivel de consiliu.

„Beneficiază de servicii care, în Grecia, ar costa 1,50 euro”

Potrivit lui Kalamaris, problema nu o reprezintă turiștii înșiși, ci modul în care unii operatori de turism bulgari își desfășoară activitățile.

„Aceste plaje au fost inițial desemnate pentru a deservi grupurile vulnerabile din punct de vedere social.  Problema este că operatorii de turism bulgari folosesc acum aceleași plaje ca parte a pachetelor lor. Nu ar fi o problemă dacă nu s-ar transforma într-o afacere: un serviciu care în Grecia costă în mod normal 1,50 euro este inclus în pachetele turistice vândute cu până la 150 de euro de persoană”, a explicat Kalamaris.

Pachete turistice care promit acces la aceste plaje ce sunt, de fapt, gratuite sau foarte ieftine

El a menționat că pachetele turistice oferite în Bulgaria includ adesea un sejur de 3 până la 7 zile și acces la aceste plaje publice, care sunt fie gratuite, fie foarte ieftine.

În ciuda acestor tarife mici, prețul total plătit de fiecare turist poate ajunge până la 300 BGN (150 de euro), ridicând semne de întrebare cu privire la corectitudinea acestui practici și impactul asupra infrastructurii și resurselor locale.

Taxă 5 euro per turist, una dintre propuneri

Consiliul local ia în calcul ideea de a introduce o nouă taxă pe serviciile turistice. Una dintre propuneri se referă la o taxă de 5 euro/pe vizitator, pentru accesul în anumite zone de coastă.

Kalamaris a recunoscut că nu este posibil din punct de vedere legal să se interzică cetățenilor europeni să călătorească liber, dar a subliniat că pot fi introduse măsuri pentru a ajuta la echilibrarea intereselor comunităților locale, cu valul tot mai mare de vizitatori.

Afaceristul grec a dat exemple din alte părți ale Greciei, cum ar fi Santorini, unde autoritățile au implementat deja o taxă de intrare de 20 de euro de persoană pentru navele de croazieră.

Bulgaria, principala sursă de turiști pentru Grecia de Nord

Potrivit omului de afaceri grec, astfel de mecanisme de reglementare ar putea ajuta la gestionarea mai eficientă a fluxului de turiști, fără a încălca libertățile de călătorie ale UE.

Portul din Alexandroupolis. FOTO Shutterstock
Portul din Alexandroupolis. FOTO Shutterstock

Problema, în ansamblu, rămâne nerezolvată, iar consilierii se întreabă cum să asigure un turism durabil în zone precum Alexandroupolis, fără a înstrăina vizitatorii sau a împovăra resursele locale.

Dezbaterea va continua, mai ales că Bulgaria rămâne o sursă cheie de turism de vară în nordul Greciei.

Europa

