Valeriu Stoica susține că blocajul de la CCR este un precedent periculos: „Închipuiţi-vă la un meci de fotbal, arbitrul iese de pe teren”

Fostul preşedinte al PNL Valeriu Stoica a catalogat drept „extrem de periculos” blocajul de la Curtea Constituţională a României (CCR) privind legea care modifică pensiile magistraţilor, comparând situaţia cu un arbitru de fotbal care părăseşte terenul şi refuză să conducă meciul.

„Acest blocaj este un semn de criză structurală şi de concepţie a unei instituţii care are rostul să ţină echilibrul structurii statale din România. Adică atunci când apare criza în această structură statală, dreapta balanţă, echilibrul, soluţiile pentru a înlătura conflictele dintre autorităţile publice se află la Curtea Constituţională şi noi vedem acum cu tristeţe, surprindere, amărăciune că arbitrul jocului recurge la tertipuri la care uneori recurg jucătorii pentru a nu arbitra. Închipuiţi-vă la un meci de fotbal, arbitrul iese de pe teren şi spune: <Nu arbitrez pentru că tuşesc sau pentru că nu-mi place de arbitrul de margine>”, a declarat Valeriu Stoica, la Digi24.

Fostul lider liberal a subliniat că precedentul creat de neprezentarea unor judecători la şedinţele CCR poate genera blocaje repetate în viitor.

„Una este să îţi exprimi opinia ca minoritate, alta este să împiedici luarea deciziei. Acest precedent ar putea să genereze situaţii asemănătoare la nesfârşit, de fiecare dată când o minoritate nu este de acord cu majoritatea. Păi asta înseamnă un blocaj permanent al Curţii”, a explicat Stoica, potrivit News.ro.

Curtea Constituţională a amânat, vineri, pentru a patra oară, pronunţarea în cazul obiecţiilor de neconstituţionalitate privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, stabilind un nou termen pentru 11 februarie.

Judecătorii au motivat decizia prin necesitatea studierii problemelor cauzei şi a expertizei contabile depuse de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

În precedentele şedinţe, cvorumul nu a fost întrunit, fie pentru că patru judecători au părăsit sala şi nu s-au mai întors, fie pentru că nu s-au prezentat.