Sâmbătă, 17 Ianuarie 2026
Adevărul
Mărturia unui soldat cubanez despre raidul SUA în Venezuela: „A fost disproporționat”. Rămășițele celor uciși, repatriate în cutii

Publicat:
Ultima actualizare:

Un soldat cubanez a vorbit despre scenele la care a fost martor în Caracas, unde trupe americane au sosit pentru a-l captura pe președintele autoritar Nicolas Maduro.

El relatat despre cum a resimțit raidul SUA, pe care l-a catalogat drept „disproporționat” și a subliniat că, alături de alți militari „își îndeplineau misiunea în Venezuela, sprijinind țara în apărarea sa împotriva imperialismului”.

„A implicat avioane, bombe, drone, precum și două elicoptere Apache care au mitraliat fără discriminare zona în care ne aflam, încercând să nu lase pe nimeni în viață.”

„Au dat dovadă de o brutalitate extraordinară față de camarazii noștri. Evident, scopul lor era să ne curme viața tuturor celor care ne aflam în acel loc”, a adăugat el.

O altă relatare despre operațiunea SUA a fost distribuită de secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, weekendul trecut. Un agent de securitate din Venezuela a declarat că „sistemele radar s-au oprit fără nicio explicație”. „Următorul lucru pe care l-am văzut au fost drone, o mulțime de drone, zburând deasupra pozițiilor noastre”, a adăugat el.

Acesta a sus că deși a fost vorba de un „număr mic” de forțe terestre, acestea erau „foarte avansate din punct de vedere tehnologic” și „nu semănau cu nimic împotriva căruia am luptat până acum”.

Forțele venezuelene au încercat să riposteze dar confruntarea s-a transformat într-un „masacru”. „Eram sute, dar nu aveam nicio șansă. Trageau cu atâta precizie și viteză... părea că fiecare soldat trăgea 300 de focuri pe minut. Nu puteam face nimic”, a adăugat el. În total, aproximativ 100 de soldați venezueleni au fost uciși în raidul SUA din 3 ianuarie, potrivit ministrului de interne Diosdado Cabello.

„La un moment dat, au lansat ceva - nu știu cum să descriu... a fost ca o undă sonoră foarte intensă. Deodată am simțit că îmi explodează capul. Am început cu toții să sângerăm pe nas. Unii vomitau sânge. Am căzut la pământ, incapabili să ne mișcăm”, a mai povestit acesta.

AFP a citat un fost ofițer al armatei venezuelene care a declarat că serviciile secrete cubaneze au asigurat regimul Maduro că SUA nu vor ataca niciodată țara sud-americană, fapt care ar fi jucat un rol important în capturarea sa.

Diferiți factori au contribuit la succesul operațiunii SUA. New York Times a relatat în acest sens că sistemele avansate de apărare aeriană ale țării, cumpărate din Rusia, nu erau conectate la radar la momentul când forțele americane au acționat în Caracas.

Publicația a susținut că „incompetența” armatei a jucat un rol important în succesul operațiunii, întrucât sistemele sale antiaeriene au fost practic deconectate în timpul acesteia.

Mai mult, este posibil ca acestea să nu fi funcționat de ani de zile, potrivit analiștilor și foștilor oficiali citați de NYT. Înregistrările video și imaginile din satelit analizate de publicație au stabilit că unele componente erau încă în depozite la momentul atacului.

Rămășițele celor 32 de soldați uciși, repatriate

Rămășițele celor 32 de soldați cubanezi uciși de SUA în Venezuela în timpul operațiunii de capturare a președintelui autoritar Nicolas Maduro au fost repatriate și au sosit în niște cutii, nu în scrie, potrivit Latin Times.

Imaginile difuzate la televiziunea de stat au arătat rămășițele pământești primite cu fanfară militară în timpul unei ceremonii la care au fost prezenți președintele Miguel Diaz-Canel și fostul lider Raul Castro, precum și înalți oficiali militari.

Generalul Lázaro Alberto Alvarez a declarat că cei căzuți reprezintă sprijinul țării pentru țară și aliații săi. „Dacă acest capitol dureros al istoriei a demonstrat ceva, este că imperialismul poate deține cele mai sofisticate arme, poate avea o imensă bogăție materială, poate cumpăra mințile celor șovăielnici, dar există un lucru pe care nu îl va putea niciodată cumpăra: demnitatea poporului cubanez ”, a spus el.

Rămășițele au fost transportate de o coloană la ministerul forțelor armate, de-a lungul bulevardelor principale din Havana. Mii de oameni și-au adus omagiile salutând și fluturând steaguri cubaneze.

Cei 32 de militari făceau parte din echipa de protecție a lui Maduro și aveau vârste cuprinse între 26 și 60 de ani, fiind desfășurați în țară ca parte a unui acord de securitate între cele două țări.

Tensiunile dintre Cuba și SUA au crescut abrupt, Donald Trump cerând recent ca țara din Caraibe să încheie o înțelegere cu SUA înainte de a fi „prea târziu”.

Trump a subliniat că Cuba nu va mai trăi pe banii și petrolul Venezuelei. Experții avertizează că oprirea bruscă a transporturilor de petrol ar putea fi catastrofală pentru Cuba, care se confruntă deja cu pene grave de curent și o rețea electrică în colaps.

„Oamenii sunt supărați și răniți... mulți cred că morții sunt martiri” ai unei lupte istorice împotriva Statelor Unite, a declarat analistul și fostul diplomat Carlos Alzugaray pentru Associated Press.

