Video Plaja desemnată doi ani la rând cea mai frumoasă din Europa, luată cu asalt de turiști

O plajă din Creta, desemnată doi ani la rând cea mai frumoasă din Europa, a fost luat cu asalt de turiști. Mii de turiști o vizitează zilnic în sezonul estival.

Plaja Elafonisi este una dintre cele mai populare locații din Creta. În imaginile filmate la ora prânzului, plaja este plină de turiști, găsirea unui loc liber fiind astfel o adevărată provocare.

Autorii imaginilor spun că este pentru prima dată când văd Elafonisi atât de aglomerată și le recomandă turiștilor să își planifice vizita cu atenție.

„Pentru noi, a fost prima dată când am văzut Elafonisi în plin sezon și când o vedem atât de aglomerată”, au transmis cei de la Călător în bascheți.

Oamenii sunt atrași de apa de culoare turcoaz, extrem de limpede, și de nuanțe roz în anumite zone.

Elafonisi a fost desemnată doi ani la rând cea mai frumoasă plajă din Europa, devenind una dintre cele mai căutate destinații din Creta.

Citește știrea integral pe Click!.ro.