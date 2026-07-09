Analiză Greșeala pe care o fac românii când pleacă în vacanță. Ce bani trebuie să ai la tine în Grecia, Turcia sau Albania și de ce cardul nu te salvează mereu

Pentru mulți români, pregătirea unei vacanțe înseamnă nu doar alegerea destinației și rezervarea cazării, ci și organizarea bugetului de cheltuieli. Moneda folosită în vacanță devine o parte importantă a planificării, mai ales atunci când călătoria are loc într-o țară unde euro nu este moneda oficială.

Datele privind cererea de valută arată o legătură directă între preferințele de călătorie ale românilor și monedele cumpărate înainte de plecare. Grecia, Bulgaria, Turcia și Albania se regăsesc printre destinațiile care influențează cel mai mult cererea pentru numerar în valută în perioada verii.

Potrivit datelor Tavex, cele mai cumpărate valute în lunile de vară sunt euro, lira turcească și lekul albanez. În paralel, există o cerere mai redusă, dar constantă, pentru monede asociate unor destinații îndepărtate, precum yenul japonez, wonul sud-coreean, rupia indoneziană sau dongul vietnamez.

Tendința arată că, deși plata cu cardul este tot mai răspândită, mulți turiști preferă să plece la drum cu o sumă de bani cash, în special pentru cheltuielile mici și situațiile în care plata electronică nu este disponibilă.

Euro rămâne principala valută cumpărată înainte de concediu

Cea mai mare cerere este în continuare pentru euro. Explicația este legată de destinațiile preferate de români, multe dintre acestea fiind în zona euro sau utilizând moneda europeană pe scară largă în sectorul turistic.

Grecia, Italia și Spania sunt printre principalele destinații externe alese de români, iar euro este utilizat frecvent și în alte state vizitate de turiști, precum Muntenegru sau Bulgaria, chiar dacă aceste țări au monedă proprie.

În perioada verii, cererea pentru euro crește comparativ cu lunile precedente, pe fondul sezonului de vacanțe, al călătoriilor în familie și al dorinței turiștilor de a-și calcula din timp bugetul.

„Cererea pentru valută din perioada verii este un indicator foarte bun al modului în care oamenii călătoresc în realitate. Atunci când românii cumpără euro, lire turcești sau leki albanezi, nu este vorba doar despre o tranzacție financiară, ci despre destinațiile pe care le aleg, obiceiurile lor de călătorie și preferințele de vacanță. Oamenii vor să fie pregătiți, mai ales atunci când călătoresc în țări unde moneda locală continuă să joace un rol important în plățile de zi cu zi”, a declarat Victor Dima, Treasury Manager al Tavex România.

Turcia și Albania cresc interesul pentru moneda locală

Pe lângă euro, lira turcească și lekul albanez au devenit valute tot mai căutate înainte de vacanță.

Turcia rămâne una dintre destinațiile preferate ale românilor, iar cererea pentru lira turcească este concentrată în special în lunile de vârf ale sezonului estival.

Interesul pentru moneda locală este explicat prin faptul că turiștii vor să aibă la dispoziție bani pentru cheltuielile zilnice, în special în afara zonelor strict turistice. Plata direct în moneda țării poate fi mai simplă pentru cumpărături mici, transport local sau servicii unde comercianții stabilesc propriile condiții pentru plățile în euro.

O evoluție similară se observă în cazul Albaniei. Țara a devenit în ultimii ani o alternativă tot mai populară pentru turiștii români datorită accesibilității și proximității. Cererea pentru lekul albanez a atins un vârf în vara anului 2024, iar în sezonul următor a fost cu aproximativ 20% mai redusă. Chiar și în aceste condiții, interesul pentru această valută rămâne un indicator al consolidării Albaniei ca destinație de vacanță.

De ce numerarul rămâne important chiar dacă plata cu cardul este tot mai folosită

Extinderea plăților electronice nu a eliminat nevoia de bani cash în vacanțe. Pentru mulți turiști, numerarul reprezintă o rezervă pentru cheltuieli cotidiene sau pentru situații în care plata cu cardul nu este posibilă.

Într-o călătorie cu mașina, de exemplu, banii cash pot fi necesari pentru taxe de drum, parcări, mici cumpărături pe traseu sau servicii locale. În destinațiile turistice, numerarul este folosit frecvent pentru piețe, magazine mici, taxiuri, restaurante locale sau servicii oferite în zone mai puțin dezvoltate.

Transferurile internaționale de bani, disponibile la casele de schimb valutar din România

Diferența dintre marile centre turistice și localitățile mici poate fi semnificativă. În hoteluri, restaurante mari și magazine internaționale, plata cu cardul este aproape o regulă. În schimb, în zonele rurale sau în afara circuitelor turistice principale, numerarul poate rămâne principala metodă de plată.

Din acest motiv, mulți turiști aleg o variantă echilibrată: o sumă de bani cash pentru cheltuielile curente și un card pentru plățile mai mari sau pentru situații neprevăzute.

Schimbul valutar făcut înainte de plecare poate reduce costurile

Una dintre cele mai frecvente greșeli ale turiștilor este schimbarea banilor în ultimul moment, atunci când opțiunile sunt limitate.

Schimbul valutar realizat în aeroport, în apropierea obiectivelor turistice sau imediat după sosirea în destinație poate fi mai puțin avantajos deoarece turistul are mai puține alternative și acționează sub presiunea timpului.

O abordare mai eficientă este pregătirea unei părți din buget înainte de plecare. Acest lucru permite compararea cursurilor și alegerea unei variante mai bune.

Pentru țările care nu folosesc euro, schimbarea din timp a unei sume rezonabile în moneda locală poate fi utilă pentru primele cheltuieli: transport, mâncare, cumpărături mici sau servicii care nu acceptă plata electronică.

Nu este însă recomandată schimbarea întregului buget în numerar. Păstrarea unei părți importante a banilor pe card oferă mai multă siguranță în cazul pierderii sau furtului.

Cardul în străinătate: trei surse posibile de costuri suplimentare

Folosirea cardului în vacanță poate fi o soluție comodă, însă costul final al unei operațiuni poate fi influențat de mai mulți factori.

Primul este comisionul perceput de banca emitentă a cardului. Acesta diferă în funcție de instituție, tipul de card și pachetul de servicii.

Al doilea este comisionul aplicat de operatorul bancomatului. Unele ATM-uri percep taxe suplimentare atunci când sunt utilizate carduri emise de alte bănci.

Al treilea element este cursul de schimb. În anumite situații, ATM-ul sau comerciantul poate oferi conversia directă în lei, prin serviciul Dynamic Currency Conversion (DCC).

Deși această opțiune pare convenabilă pentru că afișează suma într-o monedă cunoscută, cursul folosit poate fi mai puțin avantajos decât cel aplicat prin banca emitentă a cardului.

Recomandarea generală este ca turistul să aleagă plata sau retragerea în moneda locală a țării vizitate.

Cât poate costa retragerea a 500 de euro de la un bancomat din străinătate

Costul unei retrageri de numerar de la un ATM din străinătate nu este determinat de un singur comision. Suma finală poate include taxa băncii din România, eventualul comision al operatorului ATM și diferența de curs valutar.

Sfaturi de călătorie. Unde este indicat să faceți schimbul valutar și cum puteți evita comisioanele suplimentare

De exemplu, dacă banca emitentă aplică un comision procentual de 0,5%, o retragere de 500 de euro ar putea genera un cost de aproximativ 2,5 euro, fără a include eventualele taxe suplimentare.

Dacă bancomatul străin percepe la rândul său o taxă pentru utilizarea cardului, aceasta se adaugă separat. Înainte de confirmarea operațiunii, ATM-ul trebuie să afișeze această informație, iar utilizatorul poate renunța la tranzacție.

Cea mai importantă diferență poate apărea însă din conversia valutară. Alegerea opțiunii prin care ATM-ul face conversia în lei poate duce la utilizarea unui curs mai puțin avantajos.

Înainte de plecare, turiștii ar trebui să verifice lista de comisioane a băncii emitente și condițiile specifice cardului utilizat.

Reguli simple pentru a evita costurile inutile în vacanță

Înainte de plecare este recomandată verificarea condițiilor cardului: comisionul pentru retrageri internaționale, costul plăților în altă monedă și limitele zilnice.

Este util ca turiștii să evite retragerile foarte mici și foarte dese, deoarece un comision fix poate transforma mai multe operațiuni mici într-un cost semnificativ.

Este indicată folosirea bancomatelor unor instituții financiare cunoscute și evitarea acceptării conversiei directe în lei oferite de ATM.