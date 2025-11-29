Pistol și muniție găsite în tufișuri, aproape de târgul de Crăciun din Strasbourg. Regim de securitate sporită în oraș

Un pistol și muniție au fost descoperite de angajații de la întreținerea spațiilor verzi în tufișurile de lângă târgul de Crăciun din Strasbourg. Autoritățile au deschis o anchetă, a anunțat vineri procurorul Clarisse Taron.

Târgul este situat în cartierul istoric Petite-France și a fost deschis miercuri. Este unul dintre cele mai importante din Franța, atrăgând anual un număr mare de turiști, inclusiv germani, americani și spanioli. Anul trecut, târgul a stabilit un record de 3,4 milioane de vizitatori, potrivit RTL.lu.

Din cauza descoperirii armamentului și a evenimentelor tragice din trecut, orașul este plasat sub regim de securitate sporită. În decembrie 2018, un bărbat de 29 de ani a ucis cinci persoane și a rănit alte 11 în apropierea târgului, atacându-i cu un pistol și un cuțit.

Planul de securitate pentru această ediție a Târgului include drone de supraveghere în timp real și mobilizarea a aproximativ 1.000 de membri ai forțelor de ordine în fiecare zi – polițiști, jandarmi și unități speciale, alături de pompieri și voluntari de la Crucea Roșii.

Accesul în zona târgului va fi controlat între 11:30 și 21:00, iar polițiștii și jandarmii vor patrula constant pentru a asigura ordinea și a interveni în cazul unui eventual incident.