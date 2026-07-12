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Video Peste 90 de oameni au cumpărat împreună un sat din Toscana. Cum funcționează proiectul care încearcă să reinventeze viața în comunitate

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Peste 90 de persoane din mai multe țări au devenit coproprietarii unui sat abandonat din Toscana, pe care îl renovează și îl administrează împreună. Inițiatorii proiectului spun că nu este vorba despre un complex de vacanță, ci despre un experiment social bazat pe proprietate comună.

sat toscana
Satul Borgo Batone FOTO borgo-batone.com

La câțiva kilometri de orașul italian Lucca, satul Borgo Batone prinde din nou viață după ani în care a fost părăsit. Complexul cuprinde 17 clădiri istorice și aproximativ 25 de hectare de teren, iar proprietatea este împărțită între 92 de membri din Germania, Italia, Austria, Franța și Elveția, potrivit Der Spiegel.

Istoricul Katrin Frische, una dintre inițiatoarele proiectului, spune că ideea a apărut după ce ea și partenerul său, arhitectul Patric Meier, au vizitat satul fără intenția de a-l transforma într-un proiect propriu.

„În prima dimineață luam micul dejun, priveam peisajul, ascultam apa izvorului și am avut imediat sentimentul că acest loc merită un viitor. În același timp, ne-am dat seama că un sat nu poate fi susținut de o singură persoană. Astfel de locuri trăiesc prin faptul că responsabilitatea și frumusețea lor sunt împărtășite”, a declarat Frische pentru Der Spiegel.

De la sat abandonat la proiect colectiv

Când au ajuns pentru prima dată în Borgo Batone, majoritatea clădirilor erau goale și necesitau renovări serioase. Fostul proprietar cumpărase treptat casele rămase libere, pe măsură ce locuitorii plecau, însă doar vila principală fusese restaurată complet și era închiriată ocazional turiștilor.

Inițial, fondatorii au luat în calcul vânzarea caselor separat, însă au renunțat la idee.

„Clădirile sunt foarte diferite, iar unele nu pot fi utilizate eficient individual. În plus, vila cu piscină este inima întregului ansamblu. Dacă am fi împărțit proprietatea, s-ar fi creat rapid dezechilibre și inechități”, explică Frische.

În schimb, fiecare participant deține o cotă din întregul sat, nu o casă anume.

Satul Borgo Batone FOTO borgo-batone.com
Imaginea 1/3: Satul Borgo Batone FOTO borgo-batone.com
Satul Borgo Batone FOTO borgo-batone.com
Satul Borgo Batone FOTO borgo-batone.com
Satul Borgo Batone FOTO borgo-batone.com

Cum poți deveni coproprietar

Pentru a intra în comunitate, fiecare membru depune o contribuție unică de 50.000 de euro sub forma unui împrumut acordat cooperativei. Banii nu reprezintă achiziția unei locuințe, ci o participare la proprietatea comună. În plus, membrii plătesc anual costurile de administrare.

În schimb, fiecare primește un număr de credite virtuale, denumite „Batonis”, cu ajutorul cărora își rezervă perioadele de ședere în funcție de dimensiunea și confortul spațiului ales. Potrivit inițiatorilor, acestea echivalează, în general, cu aproximativ 25-50 de nopți pe an.

Creditele neutilizate pot fi oferite altor membri, schimbate, dăruite sau chiar vândute, astfel încât utilizarea satului să rămână flexibilă.

O comunitate formată din familii și profesioniști

În prezent există 92 de membri, iar numărul maxim va fi limitat la 99. Împreună cu familiile și invitații acestora, comunitatea estimează că aproximativ 200-250 de persoane vor utiliza satul, însă niciodată simultan.

Majoritatea participanților sunt persoane aflate la mijlocul vieții, care își permit investiția inițială, însă aceștia vin adesea împreună cu copiii și nepoții, ceea ce creează un amestec de generații.

„Tema comunității atrage oamenii. Imaginea unei mese lungi, la care stau împreună sub copaci, răspunde unei dorințe profunde. Ospitalitatea este foarte importantă pentru noi. Cei care ajung sunt primiți cu brațele deschise și, de multe ori, cineva gătește pentru ei”, spune Frische.

Pe lângă dorința de a trăi în comunitate, membrii contribuie și cu propriile competențe. Unii lucrează în relații publice, alții conduc companii, instalează panouri solare, sunt arhitecți sau se ocupă de grădinărit.

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