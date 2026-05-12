Marți, 12 Mai 2026
Adevărul
Bilanțul cazurilor de hantavirus este în creștere. O altă persoană infectată a fost detectată în Spania

Un pasager spaniol evacuat de pe nava de croazieră aflată în centrul unui focar de hantavirus a fost testat pozitiv pentru virus, a anunțat marți Ministerul Sănătății din Spania, în timp ce Organizația Mondială a Sănătății a precizat că a confirmat până acum 11 cazuri, inclusiv trei persoane de pe vas care au murit.

Până acum au fost confirmate 11 cazuri FOTO Profimedia

Pasagerul se afla în carantină într-un spital militar din Madrid, unde sunt cazați și alți 13 cetățeni spanioli evacuați duminică. Aceștia au fost testați negativ pentru virus, scrie AP.

După finalizarea evacuării tuturor pasagerilor și a unei mari părți din echipaj, nava MV Hondius se îndreaptă acum spre Olanda, unde urmează să fie curățată și dezinfectată.

Directorul Organizației Mondiale a Sănătății, aflat la Madrid, a declarat că toate cele 11 cazuri confirmate sunt în rândul pasagerilor sau membrilor echipajului navei de croazieră MV Hondius, inclusiv cele trei persoane decedate. Nouă dintre cele 11 cazuri au fost confirmate ca fiind infectări cu virusul Andes.

„Aceste cifre s-au modificat foarte puțin în ultima săptămână datorită eforturilor guvernelor mai multor țări și ale partenerilor noștri”, a spus Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS.

„În acest moment, nu există semne că ne aflăm la începutul unui focar mai amplu”, a adăugat el. „Însă situația se poate schimba și, având în vedere perioada lungă de incubație a virusului, este posibil să vedem mai multe cazuri în următoarele săptămâni.”

Evacuarea navei MV Hondius s-a încheiat

În total, 87 de pasageri și 35 de membri ai echipajului au fost escortați de pe navă la țărm, în Tenerife, de personal echipat cu costume de protecție integrală și măști respiratorii, într-o operațiune atent coordonată care s-a încheiat luni seară. Membrii rămași ai echipajului au încărcat apoi provizii și au pornit către portul Rotterdam din Olanda, a anunțat operatorul navei, Oceanwide Expeditions.

Două aeronave au ajuns în cursul nopții în orașul Eindhoven, din sudul Olandei. Prima transporta 19 membri ai echipajului și trei cadre medicale. Cetățenii olandezi au fost duși acasă pentru carantină, iar ceilalți, inclusiv 17 membri ai echipajului din Filipine, au fost transferați într-un centru de carantină amenajat de autoritățile sanitare olandeze.

Șeful OMS a recomandat ca pasagerii întorși acasă să rămână în carantină timp de 42 de zile, fie la domiciliu, fie în alte facilități. El a adăugat că OMS nu poate impune respectarea acestor recomandări și că diferite țări ar putea gestiona în mod diferit monitorizarea pasagerilor fără simptome.

Angajați ai unui spital din Olanda, trimiși în carantină

Doisprezece angajați ai unui spital din Olanda, unde este tratat un pasager de pe Hondius, trebuie să stea șase săptămâni în carantină după ce au manipulat necorespunzător fluide corporale, a anunțat luni seară Centrul Medical Universitar Radboud.

„Riscul de infectare este redus”, a transmis spitalul, însă cei 12 angajați au fost trimiși în carantină preventivă „ca măsură de precauție”.

Spitalul din orașul Nijmegen a primit săptămâna trecută un pasager sosit cu unul dintre zborurile de evacuare care au aterizat în Olanda, iar acesta a fost ulterior confirmat pozitiv la hantavirus.

Hantavirusul se transmite, de regulă, prin excrementele rozătoarelor și nu se răspândește ușor de la om la om. Însă virusul Andes, identificat în focarul de pe nava de croazieră, ar putea fi transmis între oameni în cazuri rare. Simptomele, care pot include febră, frisoane și dureri musculare, apar de obicei între una și opt săptămâni după expunere.

