search
Joi, 16 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Pensionară revoltată după ce vecinii au ridicat o construcție care îi umbrește grădina: „Arată ca un turn de pază est-german”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O pensionară din Brighton, Marea Britanie, este revoltată după ce vecinii săi au construit o platformă înălțată în grădină, despre care susține că îi umbrește curtea și i-a afectat plantele. 

Construcția care a iscat scandalul dintre vecini Foto: X
Construcția care a iscat scandalul dintre vecini Foto: X

„Am intrat în grădină și erau oameni acolo... iar apoi, dintr-o dată, era această structură. În interiorul meu mă gândeam: «Dumnezeule»”, a povestit femeia pentru Daily Mail.

Aceasta a comparat construcția cu un „turn de pază est-german”, considerând că platforma este mult prea mare pentru spațiul în care a fost amplasată.

Potrivit documentelor de urbanism, inițial, în anul 2024, după ce vecinii s-au mutat în locuință, exista o scară simplă. Ulterior, aceasta a fost înlocuită cu o structură mai mare, formată din trepte noi, o platformă extinsă și un paravan de protecție cu o înălțime de 1,8 metri.

Consiliul Local Brighton a aprobat în noiembrie 2025 autorizația retroactivă pentru această construcție, concluzionând că aceasta nu produce „un prejudiciu semnificativ” proprietăților din apropiere.

Autoritățile au recunoscut că platforma mai înaltă poate avea un anumit impact asupra luminii și perspectivei vecinilor, însă au considerat că acesta este acceptabil.

„Terasa mai mare ar duce la o pierdere ușor mai mare a luminii și a perspectivei decât structura originală. Dar, având în vedere dimensiunea relativ modestă și distanțele față de proprietățile învecinate, acest lucru nu ar fi într-o măsură inacceptabilă”, se arată în raportul autorității locale.

„Palmierul meu a murit din cauza lipsei de lumină”

Femeia susține însă că efectele construcției sunt vizibile și că lipsa luminii naturale i-a distrus plantele.

„Aveam un palmier și creștea fericit în acel colț al grădinii, dar devenise puțin prea mare. Așa că l-am tăiat. Apoi, după ce structura a fost ridicată, am observat că ceva nu era în regulă cu planta mea și a murit. A murit din cauza lipsei de lumină”, a declarat ea.

Proprietara spune că înainte putea vedea soarele pe peretele casei sale atunci când privea din bucătărie, lucru care acum nu mai este posibil. „Încă primesc lumină, dar mai puțină decât înainte, din cauza acelei structuri”, a afirmat femeia.

Ea consideră că platforma ar putea afecta inclusiv valoarea locuinței sale.

„Cred că a avut un efect asupra valorii proprietății mele”, a spus aceasta.

Femeia reclamă și faptul că platforma ocupă prea mult spațiu, susținând că nici măcar nu mai are loc pentru o sfoară de rufe.

„Este ridicol de disproporționată față de spațiul pe care îl au. Pare că nu a fost gândită bine. Pur și simplu au mers înainte și au construit-o, crezând că arată grozav”, a spus ea.

Conflictul dintre vecini a dus la ruperea relațiilor dintre aceștia.

„Nu am mai vorbit cu ei din ziua în care am intrat în grădină și am văzut că au pus structura acolo”, a povestit femeia.

Mai mulți vecini au depus obiecții împotriva construcției, susținând că aceasta afectează intimitatea și confortul locuitorilor din zonă.

Consiliul local: „Nu exista motiv pentru refuz”

Consiliul Local Brighton a apărat decizia luată și a precizat că toate opiniile locuitorilor au fost analizate.

„Atunci când sunt analizate cererile de autorizare, obiecțiile sau preocupările ridicate de rezidenți sunt luate în considerare”, a transmis un reprezentant al instituției.

„Această cerere a fost o propunere modestă pentru o scară care o înlocuia pe cea existentă, cu aceeași scară și dimensiune, precum și pentru extinderea platformei asociate. Se încadra în regulamentele de urbanism și nu era un caz care să justifice refuzul”, a mai precizat acesta.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Fără piraterie, Lavrov, doar afaceri”. Reacția Ucrainei după ce Moscova a acuzat-o de „terorism pur”
digi24.ro
image
AUR s-a răzgândit și nu mai susține folosirea fondurilor din Pilonul II de pensii pentru industria de apărare. Cum a motivat
stirileprotv.ro
image
Cinci reținuți în dosarul DIICOT al fraudării vechimii pentru 860 de pensionari. Un funcționar ar fi „dat în primire” și a scăpat cu control judiciar
gandul.ro
image
Zelenski îl demite pe ministrul Apărării după șase luni de mandat. Decizia provoacă reacții și apeluri la proteste
mediafax.ro
image
Cum este descrisă Simona Halep de americani, după apariția de la Wimbledon. S-a afișat pentru prima oară cu Dorin Mateiu
fanatik.ro
image
Nicușor Dan a spus de ce România nu a desecretizat ajutorul pentru Ucraina: „E mai bine să rămână un secret”
libertatea.ro
image
China se pregătește în secret de prăbușirea regimului Putin și schimbarea puterii la Kremlin (WSJ)
digi24.ro
image
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
gsp.ro
image
Decizie-fulger: Federația l-a informat pe Thomas Tuchel, imediat după Anglia - Argentina 1-2!
digisport.ro
image
O femeie de 34 de ani din Suceava a fost lovită de fulger în timpul furtunii. S-a prăbușit inconștientă și s-a ales cu arsuri
click.ro
image
Un tânăr și-a dat demisia de la bancă și s-a dus să lucreze în mină, în Australia. Și este fericit: „Câștig 2.130 de euro pe săptămână”
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Un român se roagă de bancă să-i deblocheze contul, pentru a-i da bani unei escroace. "Nu e nicio înşelătorie"
observatornews.ro
image
Influencerița Gabriela și iubitul ei, împușcați MORTAL în propria lor casă! Criminalii sunt de negăsit
cancan.ro
image
Totul despre vechimea în muncă la pensie. Care perioade sunt contributive și care nu? Când poți iesi la pensie
newsweek.ro
image
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
prosport.ro
image
A promovat Bacalaureatul, dar a fost declarat respins după contestație. De ce i-a fost scăzută nota unui elev de la 7,25 la 4,90
playtech.ro
image
Universitatea Craiova, ce lovitură pentru coeficientul României! Oltenii o făcură pe treabă
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
”Vești șocante din SUA”: finala Cupei Mondiale 2026, Spania - Argentina, ar putea fi amânată
digisport.ro
image
Trageri LOTO joi, 16 iulie 2026. Premiu de aproape 8 milioane de euro la Loto 6/49. Ce reporturi sunt puse în joc
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan, anunţ de la Cotroceni despre noul premier. Surpriză mare!
romaniatv.net
image
Grevă în spitalele din România. NU se vor face consultații și operații
mediaflux.ro
image
„E un mare idiot!” » Costi Mocanu îl jignește, după Anglia - Argentina
gsp.ro
image
DIICOT face glume pe Facebook pe seama lui Dragoș Pîslaru: „Scuze că nu am anunțat înainte”
actualitate.net
image
FOTO Nicușor Dan, alături de Mirabela Grădinaru, la dineul oficial oferit de Emmanuel Macron. Rochia partenerei președintelui a atras toate privirile
actualitate.net
image
Gabriela Cristea, despre efectele adverse ale tratamentului de slăbit: „O să vă povestesc ce am pățit”
click.ro
image
Gina Matache recunoaște de ce nu l-a vrut pe Radu Siffredi lângă Oana. Motivul pentru care își vede rar nepoții
click.ro
image
Cea mai râvnită facultate din România. Concurență uriașă: 10 candidați se luptă pentru un singur loc
click.ro
Regina Maria Luisa a Spaniei foto profimedia 0137193739 jpg
Niciunul dintre cei 24 de copii ai Reginei n-a fost conceput cu Regele! Bărbații vânjoși și virili care făceau parte din haremul ei
okmagazine.ro
Mirabela Grădinaru Profimedia jpg
Prima Doamnă a României, elegantă în albastru. Ce semnificație are nuanța aleasă de Mirabela Grădinaru în vizitele oficiale
clickpentrufemei.ro
L. I. Brejnev și ministrul Apărării al URSS, D. F. Ustinov, în 1979 (© Wikimedia Commons)
Frontul pentru carne: Visul neîmplinit al lui Leonid Ilici Brejnev
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crimă șocantă! O influenceriță de 28 de ani și iubitul ei au fost împușcați în somn, chiar în propria casă. Suspecții sunt de negăsit
image
Gabriela Cristea, despre efectele adverse ale tratamentului de slăbit: „O să vă povestesc ce am pățit”

OK! Magazine

image
Momentul emblematic al costumului de baie al Prințesei Stéphanie de Monaco a fost recreat

Click! Pentru femei

image
Prima Doamnă a României, eleganță desăvârșită în albastru. De ce alege Mirabela Grădinaru această nuanță în vizitele oficiale

Click! Sănătate

image
Aceasta este temperatura ideală a frigiderului, pentru a evita intoxicaţiile alimentare!