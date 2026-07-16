Pensionară revoltată după ce vecinii au ridicat o construcție care îi umbrește grădina: „Arată ca un turn de pază est-german”

O pensionară din Brighton, Marea Britanie, este revoltată după ce vecinii săi au construit o platformă înălțată în grădină, despre care susține că îi umbrește curtea și i-a afectat plantele.

„Am intrat în grădină și erau oameni acolo... iar apoi, dintr-o dată, era această structură. În interiorul meu mă gândeam: «Dumnezeule»”, a povestit femeia pentru Daily Mail.

Aceasta a comparat construcția cu un „turn de pază est-german”, considerând că platforma este mult prea mare pentru spațiul în care a fost amplasată.

Potrivit documentelor de urbanism, inițial, în anul 2024, după ce vecinii s-au mutat în locuință, exista o scară simplă. Ulterior, aceasta a fost înlocuită cu o structură mai mare, formată din trepte noi, o platformă extinsă și un paravan de protecție cu o înălțime de 1,8 metri.

Consiliul Local Brighton a aprobat în noiembrie 2025 autorizația retroactivă pentru această construcție, concluzionând că aceasta nu produce „un prejudiciu semnificativ” proprietăților din apropiere.

Autoritățile au recunoscut că platforma mai înaltă poate avea un anumit impact asupra luminii și perspectivei vecinilor, însă au considerat că acesta este acceptabil.

„Terasa mai mare ar duce la o pierdere ușor mai mare a luminii și a perspectivei decât structura originală. Dar, având în vedere dimensiunea relativ modestă și distanțele față de proprietățile învecinate, acest lucru nu ar fi într-o măsură inacceptabilă”, se arată în raportul autorității locale.

„Palmierul meu a murit din cauza lipsei de lumină”

Femeia susține însă că efectele construcției sunt vizibile și că lipsa luminii naturale i-a distrus plantele.

„Aveam un palmier și creștea fericit în acel colț al grădinii, dar devenise puțin prea mare. Așa că l-am tăiat. Apoi, după ce structura a fost ridicată, am observat că ceva nu era în regulă cu planta mea și a murit. A murit din cauza lipsei de lumină”, a declarat ea.

Proprietara spune că înainte putea vedea soarele pe peretele casei sale atunci când privea din bucătărie, lucru care acum nu mai este posibil. „Încă primesc lumină, dar mai puțină decât înainte, din cauza acelei structuri”, a afirmat femeia.

Ea consideră că platforma ar putea afecta inclusiv valoarea locuinței sale.

„Cred că a avut un efect asupra valorii proprietății mele”, a spus aceasta.

Femeia reclamă și faptul că platforma ocupă prea mult spațiu, susținând că nici măcar nu mai are loc pentru o sfoară de rufe.

„Este ridicol de disproporționată față de spațiul pe care îl au. Pare că nu a fost gândită bine. Pur și simplu au mers înainte și au construit-o, crezând că arată grozav”, a spus ea.

Conflictul dintre vecini a dus la ruperea relațiilor dintre aceștia.

„Nu am mai vorbit cu ei din ziua în care am intrat în grădină și am văzut că au pus structura acolo”, a povestit femeia.

Mai mulți vecini au depus obiecții împotriva construcției, susținând că aceasta afectează intimitatea și confortul locuitorilor din zonă.

Consiliul local: „Nu exista motiv pentru refuz”

Consiliul Local Brighton a apărat decizia luată și a precizat că toate opiniile locuitorilor au fost analizate.

„Atunci când sunt analizate cererile de autorizare, obiecțiile sau preocupările ridicate de rezidenți sunt luate în considerare”, a transmis un reprezentant al instituției.

„Această cerere a fost o propunere modestă pentru o scară care o înlocuia pe cea existentă, cu aceeași scară și dimensiune, precum și pentru extinderea platformei asociate. Se încadra în regulamentele de urbanism și nu era un caz care să justifice refuzul”, a mai precizat acesta.