O femeie, doctor în fizică cuantică, își terorizează vecinii: „Izbește, aruncă, mi-a sărit varul de pe pereți. Unui vecin i-a aruncat cu un borcan în cap”

Scandal de proporții într-un bloc, din centrul Iașului. O femeie, Angela Antoniu, doctor în fizică cuantică, le face un coșmar viața vecinilor. Oamenii spun că aceasta este recalcitrantă, nu respectă programul de liniște, trântește lucruri în apartament și înjură.

Potrivit BZI, femeia reclamată de vecini este Angela Antoniu, s-a născut în anul 1961, în Vatra Dornei. În anul 1985 a absolvit Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, iar în anul 2010 a obținut titlul de doctor la Universitatea din Poitiers, Franța. Între anii 1990-1994 a fost cadru didactic la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, iar apoi a activat în cadrul mai multor universități din întreaga lume.

Vecinii susțin că vecina sa de la etajul nouă le face viața un coșmar. Oamenii au reclamat-o și la Poliție. „De mai bine de jumătate de an hodorogește, izbește, aruncă, nu știu cu ce, dar îmi vibrează tavanul. Mi-a sărit varul de pe pereți. Înjură, amenință. Are ceva probleme cu niște rude care au părăsit-o. Cel mai mult pe mine mă deranjează. Am sunat la poliție de vreo 2-3 ori, dar nu am rezolvat nimic. (...) În special noaptea face gălăgie. Eu am vrut să port o discuție cu dânsa, dar nu-mi deschide. Până și polițiștilor le-a închis ușa în nas”, a declarat Alexandru Mihalache, pentru publicația citată.

„Situația cu dânsa e veche. Unui vecin i-a aruncat cu un borcan în cap. Eu stau la etajul 3, dar cei care locuiesc sub ea sau alături sunt cei mai afectați”, a declarat o altă locatară a blocului.

Toate acestea sunt confirmate de președintele asociației de proprietari. „Din câte știu, băiatul și soțul dumneaei sunt plecați în străinătate, iar ce rude mai are aici în Iași au întrerupt legătura cu dumneaei, spunând că nu se simt în siguranță, având în vedere ieșirile pe care le are. Dumneaei este doctor universitar în fizică cuantică, a fost angajată pe la universități prin Paris, SUA și așa mai departe. Nu am avut niciun fel de informații vizavi de a deveni violentă față de alte persoane, dar este posibil să reprezinte un risc. Eu nu cunosc afecțiunea pe care o are, ca să știu până la ce limită ar putea să escaladeze situația. Are porniri să dea foc, izbește, trântește lucruri din casă, dar nu se manifestă în exteriorul locuinței. Dacă este proprietatea ei, nu am ce să-i fac”, a spus președintele asociației, pentru BZI.

În replică, femeia susține că și ea este nemulțumită de vecinul care a reclamat-o.

„N-am mai auzit să suni la ziar când ai probleme cu vecinii. Și el mă deranjează pe mine. Nu vreau să discutăm”, a declarat Angela Antoniu.