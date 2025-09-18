search
Joi, 18 Septembrie 2025
Pedeapsa primită de un paznic al unei școli din Rusia după ce a făcut o distribuire despre armată pe o rețea de socializare

Război în Ucraina
Publicat:

Tribunalul din Sankt Petersburg l-a condamnat, pe 18 septembrie, pe Alexander Glushkin, paznicul unei școli, la cinci ani de închisoare cu regim general, în cazul difuzării așa-numitelor știri false despre armata rusă.

Soldați ruși pe străzile orașului Bucha FOTO: captura video
Soldați ruși pe străzile orașului Bucha FOTO: captura video

Potrivit investigației, la începutul lunii aprilie 2022, Glushkin a publicat „informații false cu bună știință care conțineau informații negative despre forțele armate” pe VKontakte.

Bumaga scrie că postarea a fost despre acțiunile armatei ruse în orașul ucrainean Bucha, unde au fost uciși civili.

Postările despre crimele de la Bucha sunt unul dintre cele mai frecvente motive pentru inițierea unor cazuri de „falsuri despre armată”, deoarece autoritățile ruse neagă implicarea armatei ruse în ele, scrie svoboda.

Glushkin și-a recunoscut parțial vina, spunând că această postare i-a fost trimisă de un străin. El spune că „nu ar fi putut ști dacă acea informație era falsă sau nu”.

Potrivit ASTRA, agentul de securitate al școlii din Sankt Petersburg a fost raportat de șefa departamentului de educație suplimentară, Olga Savelyeva. În instanță, ea și-a confirmat mărturia, spunând că Glushkin „destabilizează situația din Rusia”.

În cazurile așa-numitelor falsuri despre armata din Rusia, au fost pronunțate zeci de sentințe, inclusiv în termeni reali.

Europa

