Pe cine numește Macron la conducerea Muzeului Luvru după scandalul iscat de jaful bijuteriilor furate în nici 7 minute

Istoricul Christophe Leribault va fi numit de Emmanuel Macron în locul lui Laurence des Cars la conducerea Muzeului Luvru, a aflat BFMTV, confirmând informaţiile din Le Parisien.

Leribault este în prezent preşedintele Palatului, Muzeului şi Domeniului Naţional din Versailles. El a fost, de asemenea, director al Petit Palais şi preşedinte al Muzeului d'Orsay din 2021 până în 2024.

Din ianuarie 2023, Christophe Leribault este, de asemenea, membru al Académie des Beaux-Arts, ocupând locul VIII în secţiunea pentru membri independenţi, succedându-i lui Pierre Cardin, scrie News.

Fosta preşedintă a Luvrului şi-a înaintat demisia marţi preşedintelui Republicii, care a acceptat-o, lăudând-o ca pe un „act de responsabilitate” şi afirmând că muzeul are nevoie de un „nou impuls”.

Laurence des Cars îşi prezentase deja demisia în octombrie anul trecut, imediat după jaful de la Luvru, dar aceasta a fost refuzată de ministrul Culturii, Rachida Dati.

Criza de la Muzeul Luvru este alimentată şi de acţiunile sindicale repetate ale angajaţilor instituţiei, precum şi de deteriorarea clădirii monument istoric şi de desfiinţarea unei reţele de fraudă cu bilete, ale cărei pierderi sunt estimate la „peste 10 milioane de euro”.

Intervievată de Le Figaro în urma demisiei sale, Laurence des Cars consideră că a repus Luvrul „în mişcare”. „Această clarviziune a fost poate dureroasă uneori, dar a fost esenţială pentru a pune Luvrul pe calea transformării. S-ar putea să plătesc preţul pentru asta astăzi”, a declarat ea. De asemenea, Des Cars susţine că a făcut tot ce a putut pentru a „încerca să protejeze instituţia”.

Demisia sa vine pe fondul jafului din octombrie 2025 de la Muzeul Luvru.

Jaful a avut loc la data din 19 octombrie, în Galeria Apollo a muzeului. Hoții au parcat un camion furat în fața Luvru, au folosit o scară extensibilă și un lift de marfă pentru a pătrunde printr-o fereastră de la etajul întâi și au spart două vitrine de sticlă. Operațiunea a durat mai puțin de șapte minute, iar fuga a fost realizată pe scutere.

Printre bijuteriile furate se numără un colier cu smarald și diamante oferit de Napoleon Bonaparte soției sale, Marie Louise, și o tiară împodobită cu 212 perle și aproape 2.000 de diamante, care a aparținut soției lui Napoleon III, împărăteasa Eugénie.

Până în prezent, bijuteriile nu au fost recuperate.