Cum explică Viktor Orban boicotarea summitului european din Cipru, după înfrângerea în alegeri

Premierul ungar în exercițiu Viktor Orban nu va participa la summitul informal al liderilor Uniunii Europene programat săptămâna viitoare în Cipru, reuniune care ar fi putut fi ultima la care ar fi luat parte în calitate de șef al guvernului. Absența este motivată oficial de „pregătirea tranziției guvernamentale”.

Invitat la întâlnirea celor 27 de lideri europeni din 23–24 aprilie, premierul a decis să nu participe, a anunțat ministrul Afacerilor Europene, Janos Boka, într-un mesaj publicat joi pe Facebook.

Motivul invocat: „pregătirea tranziției guvernamentale”

Potrivit acestuia, absența este motivată de „pregătirea tranziției guvernamentale”.

Viktor Orban pierdut alegerile legislative de duminică, după un scrutin care a pus capăt celor 16 ani consecutivi la conducerea Ungariei. Predarea mandatului este așteptată în luna mai.

De multe ori, participările lui Viktor Orban la reuniunile Consiliului European au fost marcate de tensiuni, în special în contextul divergențelor cu Bruxellesul privind statul de drept, finanțarea Ucrainei și deciziile care necesită unanimitate.

În ultimele luni, relațiile cu ceilalți lideri europeni s-au deteriorat și mai tare, după ce Ungaria a blocat un pachet financiar de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei.

La summitul din martie, cancelarul german Friedrich Merz a criticat „lipsa de loialitate” a șui Orban.

După publicarea rezultatului alegerilor de duminică, Merz a declarat că, odată cu viitorul lider ungar, Peter Magyar, procesul decizional în Consiliul European ar putea deveni „mai ușor”.

Amintim că, după înfrângerea electorală a premierului ungar în exercițiu Viktor Orbán, publicația Politico a analizat ce lideri europeni ar putea prelua rolul de „disruptori” în cadrul Uniunii Europene, în special în privința blocajelor politice și a pozițiilor critice față de Bruxelles

Printre cei menționați se află premierul slovac Robert Fico, descris ca unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Orbán.