Partidul cancelarului german Friedrich Merz ia în considerare interzicerea accesului copiilor sub 16 ani la rețelele de socializare

Conservatorii cancelarului german Friedrich Merz iau în considerare interzicerea accesului copiilor sub 16 ani la reţelele de socializare, deşi sunt semne de reticenţă din partea partenerilor lor de coaliţie de centru-stânga faţă de o interdicţie totală.

De când Australia a devenit, anul trecut, prima ţară care a interzis utilizarea platformelor de social media de către copii, un număr tot mai mare de ţări din Europa au luat sau au luat în considerare măsuri similare, ca urmare a preocupării legate de efectele negative ale utilizării reţelelor de socializare asupra tinerilor.

"În multe locuri, reţelele de socializare sunt o colecţie de ură şi ştiri false. Prin urmare, salut ideea de a urma exemplul Australiei şi de a introduce o limită de vârstă", a declarat pentru Reuters Dennis Radtke, lider al influentei aripi sociale (Asociaţia angajaţilor creştin-democraţi, CDA) a Uniunii Creştin-Democrate (CDU) a lui Merz.

În schimb, Johannes Schatzl, purtător de cuvânt pentru politica digitală din partea social-democraţilor, partenerii de coaliţie de centru-stânga ai lui Merz, a afirmat că s-ar opune unei interdicţii complete, pledând pentru controale eficiente chiar de către platformele în sine, scrie Agerpres.

Deşi reţelele de socializare prezintă riscuri pentru tineri, a argumentat el, ele deschid şi oportunităţi de participare şi formare a opiniei. În opinia sa, platformele de socializare trebuie să îşi reglementeze modelele de afaceri pentru a oferi o protecţie adecvată tinerilor, cu garanţii clare şi interdicţii privind sistemele algoritmice agresive de recomandări pentru minori.

"În acest context, nu consider în prezent eficientă o interdicţie generală a reţelelor de socializare pentru persoanele sub 16 ani", a conchis responsabilul SPD.

Potrivit Bild, filiala CDU din landul nordic Schleswig-Holstein a depus o moţiune care urmează să fie discutată la viitoarea conferinţă naţională a partidului, care va avea loc în perioada 20-21 februarie. CDU este cel mai mare partid din guvernul de coaliţie al Germaniei, care include şi SPD (Partidul Social-Democrat), de centru-stânga.

"O vârstă minimă legală de 16 ani pentru platformele deschise, însoţită de verificarea obligatorie a vârstei, stabileşte o limită de protecţie clară şi ia în considerare nevoile speciale de dezvoltare ale tinerilor", se arată în moţiune, conform Bild.

Cotidianul nu a precizat căror platforme li s-ar putea aplica restricţiile, dar a adăugat că moţiunea menţionează TikTok, precum şi Instagram şi Facebook ale Meta.

Ziarul l-a citat de asemenea pe secretarul general al CDU, Carsten Linnemann, care a afirmat că susţine restricţia strictă de vârstă.

"Sunt în favoarea reţelelor sociale de la vârsta de 16 ani", a declarat el pentru Bild. "Copiii au dreptul la copilărie. Trebuie să-i protejăm pe copii de ură, violenţă, criminalitate şi dezinformare manipulatoare şi în lumea digitală. Pe reţelele sociale, aceştia sunt expuşi la conţinut pe care nu îl pot clasifica şi procesa", a spus el.

Au loc discuţii tot mai ample despre potenţialele efecte negative ale reţelelor sociale asupra copiilor din Germania, iar guvernul de la Berlin a numit anul trecut o comisie specială pentru a analiza protejarea tinerilor de potenţiale pericole online. Se aşteaptă ca această comisie să prezinte un raport mai târziu în 2026.

Thorsten Schmiege, şeful organismului care regrupează autorităţile de reglementare a mass-media la nivel de land (DLM), a asigurat pentru Reuters că probleme precum hărţuirea cibernetică, hărţuirea sexuală online şi discursul instigator la ură sunt luate foarte în serios. Platformele de social media, consideră el, trebuie să ia măsuri.

"Dacă măsurile voluntare nu sunt suficiente, se ia în considerare o interdicţie ca pas final", a spus el.