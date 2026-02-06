search
Vineri, 6 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Partidul cancelarului german Friedrich Merz ia în considerare interzicerea accesului copiilor sub 16 ani la rețelele de socializare

0
0
Publicat:

Conservatorii cancelarului german Friedrich Merz iau în considerare interzicerea accesului copiilor sub 16 ani la reţelele de socializare, deşi sunt semne de reticenţă din partea partenerilor lor de coaliţie de centru-stânga faţă de o interdicţie totală.

Și Germania vrea să interzică accesul copiilor la rețelele sociale FOTO: Shutterstock
Și Germania vrea să interzică accesul copiilor la rețelele sociale FOTO: Shutterstock

De când Australia a devenit, anul trecut, prima ţară care a interzis utilizarea platformelor de social media de către copii, un număr tot mai mare de ţări din Europa au luat sau au luat în considerare măsuri similare, ca urmare a preocupării legate de efectele negative ale utilizării reţelelor de socializare asupra tinerilor.

"În multe locuri, reţelele de socializare sunt o colecţie de ură şi ştiri false. Prin urmare, salut ideea de a urma exemplul Australiei şi de a introduce o limită de vârstă", a declarat pentru Reuters Dennis Radtke, lider al influentei aripi sociale (Asociaţia angajaţilor creştin-democraţi, CDA) a Uniunii Creştin-Democrate (CDU) a lui Merz.

În schimb, Johannes Schatzl, purtător de cuvânt pentru politica digitală din partea social-democraţilor, partenerii de coaliţie de centru-stânga ai lui Merz, a afirmat că s-ar opune unei interdicţii complete, pledând pentru controale eficiente chiar de către platformele în sine, scrie Agerpres.

Deşi reţelele de socializare prezintă riscuri pentru tineri, a argumentat el, ele deschid şi oportunităţi de participare şi formare a opiniei. În opinia sa, platformele de socializare trebuie să îşi reglementeze modelele de afaceri pentru a oferi o protecţie adecvată tinerilor, cu garanţii clare şi interdicţii privind sistemele algoritmice agresive de recomandări pentru minori.

"În acest context, nu consider în prezent eficientă o interdicţie generală a reţelelor de socializare pentru persoanele sub 16 ani", a conchis responsabilul SPD.

Potrivit Bild, filiala CDU din landul nordic Schleswig-Holstein a depus o moţiune care urmează să fie discutată la viitoarea conferinţă naţională a partidului, care va avea loc în perioada 20-21 februarie. CDU este cel mai mare partid din guvernul de coaliţie al Germaniei, care include şi SPD (Partidul Social-Democrat), de centru-stânga.

"O vârstă minimă legală de 16 ani pentru platformele deschise, însoţită de verificarea obligatorie a vârstei, stabileşte o limită de protecţie clară şi ia în considerare nevoile speciale de dezvoltare ale tinerilor", se arată în moţiune, conform Bild.

Cotidianul nu a precizat căror platforme li s-ar putea aplica restricţiile, dar a adăugat că moţiunea menţionează TikTok, precum şi Instagram şi Facebook ale Meta.

Ziarul l-a citat de asemenea pe secretarul general al CDU, Carsten Linnemann, care a afirmat că susţine restricţia strictă de vârstă.

"Sunt în favoarea reţelelor sociale de la vârsta de 16 ani", a declarat el pentru Bild. "Copiii au dreptul la copilărie. Trebuie să-i protejăm pe copii de ură, violenţă, criminalitate şi dezinformare manipulatoare şi în lumea digitală. Pe reţelele sociale, aceştia sunt expuşi la conţinut pe care nu îl pot clasifica şi procesa", a spus el.

Au loc discuţii tot mai ample despre potenţialele efecte negative ale reţelelor sociale asupra copiilor din Germania, iar guvernul de la Berlin a numit anul trecut o comisie specială pentru a analiza protejarea tinerilor de potenţiale pericole online. Se aşteaptă ca această comisie să prezinte un raport mai târziu în 2026.

Thorsten Schmiege, şeful organismului care regrupează autorităţile de reglementare a mass-media la nivel de land (DLM), a asigurat pentru Reuters că probleme precum hărţuirea cibernetică, hărţuirea sexuală online şi discursul instigator la ură sunt luate foarte în serios. Platformele de social media, consideră el, trebuie să ia măsuri.

"Dacă măsurile voluntare nu sunt suficiente, se ia în considerare o interdicţie ca pas final", a spus el.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Serghei Lavrov acuză Ucraina că aruncă în aer negocierile de pace după tentativa de asasinat împotriva generalului Alekseiev
digi24.ro
image
Cei doi părinți din județul Sibiu cărora le-au murit patru copii au rămas și fără al cincilea. Decizie de urgență
stirileprotv.ro
image
Scutul democrației sau scutul cenzurii? Președintele Comisiei Juridice din Congresul SUA: Cenzura UE amenință libertatea de exprimare globală
gandul.ro
image
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
mediafax.ro
image
Ce mănâncă, de fapt, sportivii în cele șase sate olimpice în care sunt cazați. Preparatul gustos adorat și de români e la mare căutare: ”Cel mai bun pe care l-am mâncat vreodată”
fanatik.ro
image
Lucrările ilegale ordonate de Negoiță: „Bă, șefule, sunt anumite lucruri pe care nu le poți face!”
libertatea.ro
image
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România să fie exclusă din Visa Waiver: „Un mic trădător”. Reacția AUR
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
La 34 de ani, o româncă a dat lovitura: s-a îmbogățit peste noapte, iar acum e ”profesoară”: ”Cea mai bună decizie”
digisport.ro
image
Daniel David a demisionat de la Educație și lansează o profeție sumbră pentru România: Riscăm să ajungem o colonie!
stiripesurse.ro
image
Primul scandal la JO 2026. O patinatoare olandeză a stârnit revoltă pentru că s-a dus la Milano cu avionul privat, nu cu echipa
antena3.ro
image
Judeţele în care a plouat într-o zi cât pentru o lună. Zeci de familii, izolate: "Se va strica tot ce e aici"
observatornews.ro
image
Cum a ironizat-o Dani Oțil pe Ruxandra Luca în direct: 'Pare și neîmbrăcată, și...'
cancan.ro
image
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
prosport.ro
image
Primăvara vine cu surprize, spun meteorologii! Anunţ despre vremea ciudată din următoarea perioadă
playtech.ro
image
Jucătorul care a „surprins tot cartierul” e pregătit să semneze pe încă un sezon cu FCSB. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Doctorii i-au dat vestea lui Mircea Lucescu, în urmă cu puțin timp
digisport.ro
image
Accelerează mega proiectul care va face din România principalul jucător din Europa: Din 2027 se schimbă total datele jocului
stiripesurse.ro
image
Ce s-a întâmplat cu trupul bărbatului găsit mort în curtea spitalului d... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
Ultima oră. Nicuşor Dan a semnat!
romaniatv.net
image
Profesorii sunt gata de grevă: peste 77% dintre ei au votat pentru proteste. Simulările pentru examenele naționale, sub semnul întrebării
mediaflux.ro
image
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Un primar PSD, în lacrimi pe Facebook după ce a fost acuzat de sechestrare și violență asupra fiicei și fostei partenere. Imagini dramatice cu victima
actualitate.net
image
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală
click.ro
image
Horoscop vineri, 6 februarie. Fecioarele trec peste problemele personale, iar Săgetătorii își fac prieteni noi
click.ro
image
Ce trebuie să pui în aluatul pentru clătite, pentru a nu se mai lipi niciodată de tigaie. Trucul știut doar de bucătarii de top
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
Prințul Haakon și Prințesa Mette Marit ai Norvegiei Foto Instagram Casa Regală a Norvegiei
Casa Regală a Norvegiei, decizie drastică după ce Prințesa Mette-Marit a fost implicată în dosarele Epstein! Totul a ieșit la iveală
okmagazine.ro
Pateuri cu branza dulce Sursa foto shutterstock 2334663901 jpg
Plăcinte cu brânză dulce. Atenție! Dau dependență
clickpentrufemei.ro
Portul din Tulcea, la sfârșitul secolului al XIX-lea. Fotografie de Anatole Magrin (© iMAGO Romaniae)
Provocările întâmpinate de autoritățile de la București în Dobrogea, după 1878
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum pregătește Elwira Petre prăjitura tiramisu pentru copii. Cu ce înlocuiește cafeaua din desert
image
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală

OK! Magazine

image
Kate și William, confruntare cu scântei! De ce Prințul și Prințesa de Wales vor avea un sfârșit de săptămână tensionat

Click! Pentru femei

image
„Mi-e frică de familia mea!” Britney Spears spune că e norocoasă că e încă în viață

Click! Sănătate

image
Poți găsi numerele 50 și 60 ascunse printre 80-uri?