Caniculă, alcool și festivaluri: Modelul francez vs. realitatea din România

Festivalurile de muzică pe timpul verii reprezintă contexte sociale în care se consumă mult mai mult alcool decât de obicei. În timp ce în Romania, comercianții fac orice pentru a-și crește vânzările pe timpul verii toride, în Franța, autoritățile, de fapt Prim Ministrul Sébastien Lecornu, zilele trecute, a dat „instrucțiuni ca la toate evenimentele organizate de stat și de instituțiile sale să nu fie oferit alcool.”

Limitările privind consumul de alcool au ca scop și protejarea serviciilor de urgență și a sistemului medical și permiterea personalului medical să se concentreze asupra îngrijirii celor mai vulnerabili. Alerta roșie de căldură acoperă o mare parte din vestul și centrul Franței, în timp ce multe alte regiuni sunt sub alertă portocalie.

Anterior, autoritățile franceze au interzis consumul de alcool în locurile publice în timpul ediției anuale a Fête de la Musique (21 iunie), un festival național de muzică care aduce milioane de oameni pe străzile din întreaga țară.

Pentru a-i ajuta pe parizieni și pe turiști să facă față căldurii, autoritățile mențin parcurile și grădinile deschise pe timpul nopții. Poate că e timpul ca autoritățile noastre, după ce votează Guvernul, să se gândească la măsuri pentru protejarea populației pe timpul verii călduroase inclusiv în ceea ce privește abuzul de alcool. Stați că vine #Untold, #ElectricCastle, #Nostalgia, #Rockstadt, Brezoi, #BeachPlease....ce ne facem cu recomandările de sănătate publică?

Există o relație riscantă între alcool și căldură, deoarece alcoolul afectează modul în care corpul își reglează temperatura și echilibrul de lichide.

* Alcoolul, vara, favorizează deshidratarea. Oricum pierdem lichide prin transpirație, iar alcoolul duce mai repede la deshidratare.

* Alcoolul îngreunează reglarea temperaturii corpului, dilată vasele de sânge de la suprafața pielii. Deși după ce bei ai senzația că te răcorești, corpul pierde controlul mai ușor asupra temperaturii interne.

* Alcoolul crește riscul de epuizare termică și insolație, mai ales dacă stăm mult în soare, dansăm, facem efort și nu bem suficientă APĂ!!!

* Alcoolul afectează tensiunea arterială și ritmul cardiac, ceea ce devine mai problematic în zilele foarte fierbinți.

* Alcoolul reduce capacitatea de a observa simptomele periculoase – amețeala, oboseala, greața sau confuzia, care pot fi puse pe seama alcoolului, deși pot fi semne de supraîncălzire. Caniculă, alcool și festivaluri: Modelul francez vs. realitatea din România