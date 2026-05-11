Luni, 11 Mai 2026
Adevărul
O femeie repatriată de pe nava MV Hondius, pozitivă la hantavirus: măsuri dure pentru ceilalți pasageri francezi

Unul dintre cei cinci francezi repatriați cu avionul duminică de pe vasul MV Hondius, unde a fost detectat un focar de hantavirus, prezintă simptome, astfel încât au fost cu toții plasați „în izolare până la noi ordine”, informează luni AFP.

Persoanele aflate la bordul navei Hondiau au fost plasate în carantină FOTO: X

Potrivit unui decret publicat în cursul nopţii în Monitorul Oficial, cele cinci persoane care s-au aflat la bordul MV Hondius sunt plasate „în carantină” pe durata „evaluării medicale şi epidemiologice”. „La finalul acestei evaluări, vor fi menţinute în carantină sau plasate în izolare pentru o durată totală de 42 de zile”, se mai precizează în decret, scrie Agerpres.

Persoanele care s-au aflat în contact cu un pasager sau cu un individ infectat sau care prezintă un risc serios de infectare ar putea de asemenea să fie supuse unor măsuri de carantină sau de izolare în cazul unui pericol serios de contaminare, se mai spune în decret.

Perioada de incubație a hantavirusului poate dura până la șase săptămâni.

La câteva minute după ce au aterizat, cei cinci francezi repatriați au părăsit aeroportul din Bourget într-un convoi format din cinci camioane aparținând Serviciului medical de urgenţă (Samu) şi au sosit la spitalul Bichat din Paris, potrivit unui fotograf AFP aflat la faţa locului.

O pasageră franceză, repatriată de pe vasul de croazieră MV Hondius, a fost testată pozitiv la hantavirus, a anunţat luni ministra franceză a Sănătăţii, Stéphanie Rist, care a adăugat că există 22 de cazuri de contact identificate în Franţa, potrivit AFP şi Reuters.

Dintre cei cinci francezi repatriaţi şi plasaţi în izolare la Paris, starea de sănătate a unei femei „s-a degradat, din păcate, în această noapte”, iar ”testele au fost pozitive”, a spus ea la postul de radio France Inter.

Cei cinci pasageri „sunt spitalizaţi în camere cu fluxuri de aer care permit evitarea contaminării”, „sunt evident izolaţi în acest spital, unde vor rămâne până la noi ordine” pentru o perioadă de minim 15 zile, a adăugat ea.

În privinţa cazurilor de contact, ministra a afirmat că circa 20 de francezi au fost identificaţi: opt, printre pasagerii zborului din 25 aprilie între Sfânta Elena şi Johannesburg, care "au fost puşi în izolare imediat'' şi 14 la bordul zborului Johannesburg-Amsterdam.

„Le solicităm' acestor 14 pasageri 'să ne contacteze pentru că trebuie să punem în practică izolarea”, a spus Stéphanie Rist.

Peste 90 de persoane au fost evacuate duminică

Primele evacuări ale celor 150 de pasageri şi membri ai echipajului de pe vasul de croazieră MV Hondius au început duminică dimineaţă în portul Granadilla, la sud de Tenerife, insulă a arhipelagului spaniol Canare, în Oceanul Atlantic.

Zborurile de repatriere continuă să se succeadă spre Ţările de Jos, Canada, Turcia, Regatul Unit, Irlanda şi Statele Unite, un ultim zbor fiind prevăzut luni spre Australia.

„Peste 90 de persoane, pasageri şi membri ai echipajului vor fi evacuate de pe Hondius până la sfârşitul zilei de duminică”, a anunţat secretarul de stat spaniol al Sănătăţii, Javier Padilla. Evacuările vor fi apoi reluate luni după-amiază.

Luni dimineaţă nu va fi realizată nicio evacuare din cauza ”unei alimentări cu combustibil” a vasului, înainte ca acesta să-şi continue călătoria spre Ţările de Jos, unde va ajunge în câteva zile. Plecarea este prevăzută în jurul orei 18:00 GMT.

Toţi ocupanţii vasului MV Hondius, care a plecat pe 1 aprilie din Ushuaia, Argentina, sunt consideraţi ”contacţi cu risc ridicat” şi vor face obiectul unei monitorizări timp de 42 de zile, potrivit Organizaţie Mondiale a Sănătăţii (OMS).

OMS a recenzat şase cazuri confirmate de hantavirus printre cazurile suspecte, inclusiv trei persoane decedate din cauza acestui virus rar, pentru care nu există nici vaccin, nici tratament.

