Tensiuni în Israel: aviația civilă cere retragerea avioanelor militare americane de pe cel mai mare aeroport al țării

Autoritatea pentru Aviația Civilă (CAA) din Israel a cerut guvernului să îndepărteze aeronavele militare americane de pe aeroportul internațional Ben Gurion, cel mai mare din țară, avertizând că prezența acestora perturbează grav sectorul aviației civile.

Cererea a fost formulată în scris de directorul general al CAA, generalul Shmuel Zakay, către ministrul transporturilor, Miri Regev. Ministerul condus de aceasta a confirmat primirea documentului şi conținutul la care se referă presa, scrie Agerpres.

Zakay a afirmat în scrisoare că obiectivul a devenit efectiv "un aerodrom militar american", ceea ce afectează zborurile comerciale şi întârzie aterizările în Israel ale avioanelor companiilor aeriene străine.

El a propus mutarea avioanelor Statelor Unite la bazele aeriene ale aviației militare israeliene şi la aeroportul Ramon, de lângă oraşul Eilat din sudul Israelului.