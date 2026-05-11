Un cetățean american evacuat de pe nava de croazieră, confirmat cu hantavirus. Starea femeii din Franța testată pozitiv s-a agravat

Un cetățean american evacuat de pe nava de croazieră MV Hondius, unde a izbucnit un focar de hantavirus, a fost testat pozitiv cu virusul, iar un alt alt pasager din SUA prezintă simptome ușoare, relatează presa americană.

Cei 17 cetățeni americani evacuați de pe nava ancorată duminică în largul insulei Tenerife, sunt transportați pe calea aerului la un centru specializat al Universității din Nebraska, unde vor fi evaluați. Pasagerii simptomatici sunt transferați în capsule speciale pentru a preveni orice risc de răspândire a virusului.

Între timp, ministrul francez al sănătății, Stéphanie Rist, a anunțat că starea femeii care a prezentat simptome în timpul zborului de repatriere, și ulterior confirmată cu hantavirus, s-a agravat.

Până acum, trei persoane au murit în urma focarului: un cuplu din Olanda și un cetățean german. Potrivit OMS, primele victime participaseră anterior la o excursie de observare a păsărilor în Argentina, Chile și Uruguay, unde au vizitat zone populate de rozătoare purtătoare ale virusului.

Operațiunea de evacuare a celor aproximativ 150 de pasageri și membri ai echipajului a început duminică și a continuat luni, fiind organizate zboruri de repatriere pentru pasageri din peste 20 de țări.

OMS recomandă monitorizarea zilnică a persoanelor expuse timp de până la șase săptămâni, din cauza perioadei lungi de incubație. Specialiștii subliniază însă că hantavirusul, care se poate manifesta prin simptome respiratorii severe, potențial mortale, nu se transmite la fel de ușor ca gripa sau Covid-19, iar riscul unui focar extins rămâne scăzut.

După realimentare, nava MV Hondius urmează să plece spre Olanda, transportând bagajele pasagerilor pentru dezinfecție și trupul uneia dintre victimele decedate la bord.

Niciuna dintre persoanele aflate la bord nu prezenta simptome atunci când nava de croazieră a ancorat în largul insulei Tenerife, cea mai mare dintre Insulele Canare, situată în apropierea Africii de Nord-Vest, duminică dimineața, potrivit directorului Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, care s-a deplasat în arhipelag pentru a observa desfășurarea operațiunii.

În ultimul său comunicat de luni, Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că au fost confirmate șapte cazuri în rândul pasagerilor de la bordul navei, inclusiv femeia din Franța, potrivit Reuters. Alte două cazuri sunt monitorizate pentru suspiciune de infecție cu hantavirus.