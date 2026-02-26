Viktor Orbán provoacă Bruxellesul pentru a-și salva campania electorală. Alegerile din Ungaria, transformate în referendum anti-UE

Premierul ungar Viktor Orbán joacă una dintre cele mai riscante cărți politice din ultimii ani: un conflict deschis cu Bruxellesul, menit să-i resusciteze șansele electorale tot mai șubrede. În fața unui adversar care îl depășește constant în sondaje, Orbán încearcă să transforme scrutinul din 12 aprilie într-un referendum despre Uniunea Europeană și Ucraina, scrie politico.eu.

Sondajele îl arată în urmă cu aproximativ opt procente în fața lui Péter Magyar, europarlamentarul de 44 de ani care a reușit să coaguleze nemulțumirea publică în jurul temelor corupției, clientelismului și proastei guvernări din cei 15 ani de putere ai Fidesz. Pentru Orbán, aflat pentru prima dată în defensivă serioasă, confruntarea cu „dușmanii tradiționali” – Bruxelles și Kiev – pare terenul familiar pe care speră să recâștige inițiativa.

Strategia este limpede: să-l împingă pe Magyar într-o zonă incomodă, etichetându-l drept candidatul „pro-UE” și „pro-Ucraina”. O etichetă pe care liderul opoziției o evită cu grijă, conștient că o parte semnificativă a electoratului ungar rămâne sceptică față de Bruxelles și reticentă în a sprijini necondiționat Kievul.

Pe plan extern, guvernul de la Budapesta a făcut un pas extrem de dur, blocând pachetul financiar de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, convenit în cadrul Consiliului European din decembrie. Executivul ungar a invocat întârzieri ale Kievului în repararea conductei Drujba, vitală pentru aprovizionarea Ungariei cu petrol. Momentul ales nu pare deloc întâmplător: escaladarea conflictului cu Bruxellesul vine exact când campania internă intră în linie dreaptă.

Orban a ridicat miza

Orbán a ridicat și mai mult miza, acuzând partidul Tisza al lui Magyar de trădare și de aliniere la pozițiile Uniunii Europene și ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Într-o postare pe Facebook, premierul a susținut că opoziția ar dori instalarea la Budapesta a unui guvern „pro-ucrainean”, care nu ar apăra interesele naționale. Fidesz, a insistat el, reprezintă „alegerea sigură în aprilie”.

Replica lui Magyar a fost calculată. Nu a sărit în apărarea Bruxellesului sau a Kievului, ci a mutat discuția înapoi pe teren economic, acuzând guvernul de incompetență și subliniind că prețurile la combustibil sunt mai mici în Polonia, Cehia sau Bulgaria. Mesajul său: problema Ungariei nu este Ucraina, ci proasta administrare internă.

Pentru Uniunea Europeană, miza este uriașă. Orbán, considerat liderul european cel mai apropiat de Kremlin, poate prelungi blocajul financiar într-un moment în care Ucraina are nevoie disperată de sprijin. O perioadă de șase săptămâni de incertitudine electorală la Budapesta riscă să amplifice tensiunile geopolitice generate de război.

Paradoxal însă, atacurile lui Orbán ignoră un fapt incomod: Péter Magyar nu este un politician fervent pro-UE și cu atât mai puțin un susținător necondiționat al Ucrainei. Partidul său a votat în Parlamentul European împotriva împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Kiev și s-a opus aderării accelerate a Ucrainei la UE. În interviuri, Magyar a criticat ideea unui „superstat european” și a respins trimiterea de arme către Ucraina.

Relația liderului opoziției maghiare cu Bruxellesul e ambiguă

Relația sa cu Bruxellesul rămâne ambiguă. La Conferința de Securitate de la München, el a încercat o apropiere prudentă de lideri europeni precum cancelarul german Friedrich Merz, premierul polonez Donald Tusk sau președintele finlandez Alexander Stubb. Mesajul a fost atent calibrat: reforme anticorupție și restabilirea statului de drept pentru a debloca fondurile europene destinate Ungariei, dar fără angajamente ferme privind Ucraina.

În mod vizibil, Magyar a evitat întâlniri cu liderii instituțiilor europene, pe fondul unei campanii Fidesz care l-a prezentat, inclusiv prin imagini generate cu inteligență artificială, drept complice al președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Pentru diplomații europeni și ucraineni, liderul opoziției rămâne un mister. Mulți speră că o eventuală victorie a sa ar pune capăt obstrucționismului sistematic al Budapestei, fără a-și face însă iluzii privind o schimbare radicală peste noapte. Un consilier guvernamental ucrainean admite că echipa lui Magyar este mai „flexibilă”, dar prudența domină.

Ministrul suedez pentru Afaceri Europene, Jessica Rosencrantz, a declarat că speră într-o schimbare clară a poziției Ungariei față de Ucraina, subliniind nevoia de unitate europeană în fața provocărilor de securitate.

În final, confruntarea declanșată de Viktor Orbán cu Bruxellesul și Kievul pare mai degrabă o bătălie pentru supraviețuire politică decât una de principiu. Rămâne de văzut dacă electoratul ungar va răspunde apelului la mobilizare națională sau va prefera promisiunea unei resetări interne, departe de retorica permanentului conflict, notează politico.eu.