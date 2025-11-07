Danemarca interzice utilizarea rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani. „Fură timpul și copilăria”

Danemarca interzice utilizarea rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani, a anunțat vineri guvernul de la Copenhaga.

Cu toate acestea, părinților li se va permite să le acorde dispensă tinerilor de peste 13 ani pentru a accesa anumite platforme, scrie Agerpres.

Această măsură vine în urma apelului făcut de prim-ministrul Mette Frederiksen, în discursul său de deschidere în fața parlamentului de luna trecută, pentru restricții privind utilizarea rețelelor de socializare pentru copii, din cauza îngrijorărilor legate de sănătatea mintală a tinerilor.

„Așa-numitele rețele de socializare prosperă furând timpul, copilăria și bunăstarea copiilor noștri, iar noi punem capăt acestui lucru acum”, a declarat ministrul digitalizării, Caroline Stage Olsen.

Majoritatea partidelor din parlament au declarat că vor susține planul înainte de un vot formal.

Guvernul a anunțat că printre platformele utilizate cel mai des de copiii din Danemarca se numără Snapchat, YouTube, Instagram și TikTok.

Conform unei analize a autorității daneze pentru concurență și protecția consumatorilor din februarie anul acesta, tinerii din această țară nordică petrec în medie 2 ore și 40 de minute în fiecare zi pe rețelele de socializare.

Danemarca urmează exemplul Australiei, care anul trecut a impus interdicția privind utilizarea rețelelor de socializare pentru copiii sub 16 ani.