UE înăsprește regulile pentru vizele acordate rușilor: „Este un privilegiu, nu un drept garantat”

Uniunea Europeană a înăsprit regulile pentru acordarea vizelor cetățenilor ruși, în contextul războiului declanșat de Moscova în Ucraina.

Potrivit noilor reglementări, „cetățenii ruși nu vor mai putea primi vize cu intrări multiple” și vor trebui să aplice separat de fiecare dată când intenționează să călătorească în UE, a precizat Comisia, scrie Agerpres.

„Scopul este de a reduce amenințările la adresa ordinii publice și a securității interne, permițând în același timp excepții limitate și justificate, precum cele pentru jurnaliști independenți și apărători ai drepturilor omului, asigurând o aplicare uniformă în toate statele membre și prevenind eludarea regulilor”, se arată în comunicat.

Toate cererile depuse de cetățenii ruși vor fi supuse unor „proceduri de verificare extinse și unor controale mai riguroase”, a adăugat executivul european.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a subliniat că „a călători și a te deplasa liber în interiorul Uniunii Europene este un privilegiu, nu un drept garantat.”