search
Joi, 11 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Polonia cere NATO mai multă protecţie aeriană, după o incursiune cu drone ruseşti. Consiliul de Securitate al ONU se întruneşte de urgenţă

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

După un incident fără precedent în care cel puţin 19 drone ruseşti au pătruns în spaţiul aerian polonez, autorităţile de la Varşovia au cerut sprijin suplimentar din partea aliaţilor NATO, sub forma unor sisteme moderne de apărare aeriană şi tehnologii anti-drone. Solicitarea vine pe fondul unui atac masiv lansat de Rusia asupra vestului Ucrainei, în cursul căruia dronele au traversat, intenţionat sau nu, frontiera NATO.

Sistem antirachet[ Pagtriot/FOTOProfimedia
Sistem antirachet[ Pagtriot/FOTOProfimedia

Cererea Poloniei, confirmată de surse citate de Bloomberg, a fost formulată în contextul în care ţările baltice au lansat, la rândul lor, un apel către Congresul SUA, cerând păstrarea unui program de finanţare strategică, ameninţat de reducerile bugetare anunţate de Pentagon.

Polonia a anunţat joi restricţionarea traficului aerian la frontiera sa estică, în urma intrării pe teritoriul său a aproximativ douăzeci de drone presupuse a fi ruseşti. Această restricţie, în vigoare până la începutul lunii decembrie, „este instituită pentru a asigura securitatea naţională”, a declarat într-un comunicat agenţia poloneză de navigaţie aeriană (PAZP). Varşovia a anunţat joi şi că, la cererea sa, va avea loc o reuniune extraordinară a Consiliului de Securitate al ONU, relatează AFP.

Potrivit PAZP, la cererea armatei poloneze, traficul aerian va fi închis, cu rare excepţii, pentru zborurile civile de-a lungul frontierei cu Belarus şi Ucraina, începând de joi şi până pe 9 decembrie.

Incidentul care a schimbat tonul discuțiilor

Pentru prima oară de la declanşarea invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022, Polonia a fost nevoită să doboare drone care i-au violat spaţiul aerian. Incidentul a generat o reacţie imediată la Varşovia, care a invocat Articolul 4 din Tratatul NATO – o măsură ce presupune consultări între aliaţi în cazul unei ameninţări percepute la adresa securităţii unui stat membru.

„Avem nevoie de mai multe sisteme Patriot. Dronele sunt doar o parte a ameninţării. E timpul pentru un zid anti-drone”, a declarat ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, într-o conferinţă de presă.

Reacţii prudente de la Londra şi Berlin

Londra ia în calcul reîntoarcerea unor avioane Typhoon în Polonia, retrase recent după o misiune de poliţie aeriană NATO. Însă aliaţii occidentali sunt conştienţi că mijloacele militare disponibile sunt limitate şi că nevoile Ucrainei rămân, în prezent, prioritare.

Jens Plötner, consilier pentru politică externă al cancelarului german, a punctat tranşant această dilemă: „Din punct de vedere strategic, sistemele Patriot sunt în prezent mai utile în Ucraina, unde raidurile ruseşti fac zilnic victime şi provoacă distrugeri majore.”

Totuşi, premierul polonez Donald Tusk susţine că a primit deja „oferte concrete de sprijin” în urma consultărilor avute cu liderii Franţei, Germaniei, Italiei, Marii Britanii, Ucrainei şi Olandei.

O tactică rusă calculată?

În rândul diplomaţilor NATO, suspiciunile cresc. Un înalt oficial al Alianţei, sub protecţia anonimatului, a sugerat că trecerea dronelor în spaţiul polonez nu ar fi fost un accident. „Poate fi o încercare deliberată de a atrage resursele de apărare aeriană ale aliaţilor în Polonia şi de a reduce astfel sprijinul pentru Ucraina”, a spus el.

Rusia a reacţionat prompt, printr-un comunicat al Ministerului Apărării, în care a admis că dronele sale au lovit vestul Ucrainei, dar a negat că ar fi avut ca ţintă teritoriul polonez.

ONU intră în scenă

Ca răspuns la incident, Polonia a cerut convocarea unei reuniuni de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU, care ar urma să analizeze încălcarea spaţiului aerian al unui stat membru NATO şi UE.

„Este un atac fără precedent asupra unui stat membru al ONU şi NATO. Vom cere un răspuns ferm”, a afirmat ministrul Sikorski într-un interviu radio.

Este însă neclar cât de departe va merge această iniţiativă diplomatică, în contextul în care Rusia deţine drept de veto în Consiliu.

Zlotul scade, incertitudinea creşte

Pe piaţa financiară, reacţiile nu s-au lăsat aşteptate. Zlotul polonez a înregistrat miercuri o scădere de 0,5% faţă de euro – cel mai abrupt declin din ultimele luni. Bursa de la Varşovia a fost şi ea afectată, iar obligaţiunile în dolari au pierdut din valoare, semn că tensiunile de securitate încep să se traducă în costuri economice.

Scrisoare de la Est

În paralel, cele trei state baltice – Estonia, Letonia şi Lituania – au transmis o scrisoare comună Congresului american, solicitând menţinerea Iniţiativei de Securitate Baltică (BSI), un program prin care SUA au alocat peste 1 miliard de dolari din 2018 încoace pentru întărirea flancului estic.

„Înţelegem constrângerile bugetare ale Washingtonului, dar fiecare dolar investit în BSI este multiplicat de achiziţii din industria americană de apărare”, au transmis parlamentarii baltici, într-un demers care vizează să contracareze intenţiile administraţiei Trump de a reorienta resursele către Indo-Pacific.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil
digi24.ro
image
Reacția unor turiști străini după ce au ajuns în centrul istoric al Bucureștiului. „Da, este o problemă mare”
stirileprotv.ro
image
Digi RCS-RDS a făcut anunțul: Contractul a fost reînnoit
gandul.ro
image
Grindeanu, după asasinarea lui Kirk: Un act abominabil
mediafax.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
fanatik.ro
image
Cu cine ar vota românii la parlamentare. Ultimul sondaj dă peste cap toate calculele
libertatea.ro
image
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
digi24.ro
image
Holger Rune, dat de gol de rusoaica Anna Kalinskaya: „Mi-a scris de vreo 10 ori! E prea plin de el”. Replica danezului
gsp.ro
image
”M-au bătut măr”. ”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a decis să spună tot, după ce a ajuns ”de nerecunoscut”
digisport.ro
image
VIDEO Cine a fost Charlie Kirk, om apropiat de Donald Trump: A jucat un rol cheie în alegerile prezidențiale din SUA
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o persoană foarte ciudată"
antena3.ro
image
Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"
observatornews.ro
image
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Impozitul CASS pe pensie se plăteşte în funcţie de brut sau net? Detaliul legal pe care mulți români nu îl știu
playtech.ro
image
Mircea Lucescu, detalii de ultimă oră despre ce urmează la echipa națională! Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
I-a dat de gol în direct: ea e noua iubită a lui Carlos Alcaraz! ”Zvonurile sunt adevărate”
digisport.ro
image
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
stiripesurse.ro
image
Ministrul Educatiei, anunț de ultimă oră despre demisie, dupa ce anul școlar a început în proteste și haos
kanald.ro
image
Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare. Faptele pentru care a...
playtech.ro
image
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
wowbiz.ro
image
Cine este soțul Marei Bănică. L-a ținut ascuns de ochii curioșilor. E plin de bani. Cei doi s-au cunoscut în avion, iar vedeta a fost cerută în căsătorie prin poștă!
romaniatv.net
image
Când se elimină CASS pentru pensii. Ministrul Muncii anunță termenul limită prevăzut de lege
mediaflux.ro
image
Holger Rune, dat de gol de rusoaica Anna Kalinskaya: „Mi-a scris de vreo 10 ori! E prea plin de el”. Replica danezului
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Rolul din Couture a scos la iveală drama de nedescris a Angelinei Jolie
actualitate.net
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”
click.ro
image
Aşa arată acum şcoala unde s-a filmat celebra peliculă „Liceenii”. Clădirea liceului „Alexandru Ioan Cuza” din București a rămas doar un schelet de beton
click.ro
image
Copiii care merg la școală cu ghiozdane goale, manuale lipsă și haine insuficiente: „Pentru mulți rămâne un loc al stresului și rușinii.” Studiul care dezvăluie realitatea cruntă
click.ro
Prințul William, Kate Middleton foto Profimedia jpg
William își regretă marea slăbiciune și speră din tot sufletul ca cei trei copii ai lui să n-o moștenească
okmagazine.ro
Catherine Zeta Jones foto Profimedia jpg
Catherine Zeta-Jones, pusă la zid din cauza unui comentariu deplasat despre un băiat de 12 ani
clickpentrufemei.ro
Singurul dictator sovietic înlăturat din funcție: «Hrușciov a demascat cultul lui Stalin după moartea lui, iar noi demascăm cultul lui Hrușciov cu el în viață» jpeg
Singurul dictator sovietic înlăturat din funcție: «Hrușciov a demascat cultul lui Stalin după moartea lui, iar noi demascăm cultul lui Hrușciov cu el în viață»
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Satul din România care are un singur locuitor: „Nu a vrut în ruptul capului să plece”
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”

OK! Magazine

image
Prima reacție a Prințului Harry după ce și-a revăzut tatăl rege la ceai. Ce-a spus mezinul despre Charles

Click! Pentru femei

image
Catherine Zeta-Jones, pusă la zid din cauza unui comentariu deplasat despre un băiat de 12 ani

Click! Sănătate

image
Acesta este triunghiul morţii de pe faţă! Să nu faci asta niciodată!