Oligarhii lui Viktor Orban fug pe capete din țară și își transferă banii în Emiratele Arabe sau în SUA. Acuzațiile aduse de Peter Magyar

Oligarhii asociați cu fostul premier maghiar Vickor Orban plănuiesc să fugă din țară, să-și evacueze familiile și să-și retragă banii, anunță câștigătorul alegerilor din Ungaria, Peter Magyar.

Peter Magyar, liderul partidului Tisza și viitorul șef al guvernului, a anunțat că oligarhii legați de fost premier Viktor Orbán transferă zeci de miliarde către Emiratele Arabe Unite, Statele Unite, Uruguay și alte țări îndepărtate.

Într-un mesaj pe rețeaua X, viitorul premier Magyar spune că Administrația Națională Fiscală și Vamală (NAV) din Ungaria, pe baza rapoartelor băncilor, a suspendat mai multe transferuri de mare valoare legate de cercul lui Antal Rogán, sub suspiciunea de spălare de bani.

”Fac apel la conducerea NAV să înghețe imediat aceste fonduri furate. Încă o dată, fac apel la Procurorul General, la șeful Poliției Naționale și la șeful NAV să-i aresteze pe infractorii care au cauzat pagube de mii de miliarde de forinți poporului maghiar și să nu le permită să fugă - înainte de formarea unui guvern TISZA - în țări din care extrădarea nu este posibilă în prezent. De asemenea, știu că oligarhii legați de Orbán au început să vândă TV2 și alte instituții media la prețuri sub piață, inclusiv platforma emblematică de propagandă legată de Rogán, Lounge Event Kft. Fac apel la investitorii interni și internaționali responsabili să se abțină de la achiziționarea de active legate de mafie; În caz contrar, s-ar putea confrunta cu Oficiul Național pentru Recuperarea și Protecția Activelor”, a mai scris Magyar.

Potrivit politicianului, mai multe familii de oligarhi au părăsit deja Ungaria, în timp ce altele se pregătesc să facă acest lucru în cel mai scurt timp.

”Conform rapoartelor, mai multe familii influente de oligarhi și-au retras deja copiii de la școală și aranjează plecarea lor cu personal de securitate de încredere”, mai spune Peter Magyar.