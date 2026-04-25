Video „Am decis să-l înapoiez”. Viktor Orban renunță la mandatul de deputat după înfrângerea categorică în alegerile parlamentare

Premierul Ungariei în exercițiu, Viktor Orbán, a anunțat sâmbătă că renunță la mandatul de deputat, după ce alianța sa politică a suferit o înfrângere categorică în alegerile parlamentare din 12 aprilie. Astfel, se va pune capăt unei perioade de 16 ani de guvernare.

Într-un mesaj video publicat pe Facebook, liderul formațiunii Fidesz a explicat că mandatul obținut ca lider de listă aparține, în realitate, partidului.

„Deoarece mandatul pe care l-am obținut în calitate de cap de listă pe platforma Fidesz-KDNP este în realitate un mandat parlamentar al Fidesz, am decis să-l înapoiez”, a declarat acesta.

Orbán a precizat că, în acest moment, rolul său nu mai este în Parlament, ci în reorganizarea taberei politice pe care o reprezintă. „În acest moment, eu nu sunt necesar în Parlament, ci în reorganizarea taberei naţionale”, a subliniat el.

„Marionetele lui Viktor Orbán” trebuie să plece până la 31 mai

Liderul partidului Tisza, Péter Magyar, câștigător al alegerilor, a anunțat că a impus un termen-limită până la 31 mai 2026 pentru demisia mai multor oficiali de rang înalt, inclusiv a președintelui republicii și a președintelui Curții Constituționale.

Péter Magyar a afirmat că se așteaptă la „plecarea marionetelor lui Orbán”, invitându-i pe cei vizați să își depună demisiile până la termenul stabilit.