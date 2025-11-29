search
Sâmbătă, 29 Noiembrie 2025
O victorie a Rusiei ar costa Europa de două ori mai mult decât susținerea Ucrainei, avertizează un nou studiu

Publicat:

O victorie militară a Rusiei în Ucraina ar costa Europa de două ori mai mult decât o victorie ucraineană, potrivit unui nou studiu realizat de Corisk și Institutul Norvegian de Afaceri Internaționale, publicat pe 25 noiembrie.

Europenii ar plăti dublu o victorie a Rusiei FOTO Shutterstock
Europenii ar plăti dublu o victorie a Rusiei FOTO Shutterstock

Studiul prezintă două scenarii militare și economice privind războiul Rusiei împotriva Ucrainei și evidențiază opțiunile Europei, în contextul în care Statele Unite promovează un plan de pace care ar putea fi defavorabil atât Ucrainei, cât și Europei.

În primul scenariu, forțele Moscovei își continuă avansul gradual spre vest, către râul Nipru. Ca urmare a acestor câștiguri militare, Kremlinul ar forța Ucraina să accepte un acord negociat în termeni avantajoși pentru Moscova.

Potrivit raportului, un asemenea rezultat ar echivala cu o victorie parțială a Rusiei, permițând Kremlinului să influențeze orientarea politică și economică a Ucrainei, inclusiv aderarea la UE și NATO.

Ce ar însemna o victorie a Rusiei

Studiul avertizează că Ucraina ar putea pierde jumătate din teritoriu, s-ar confrunta cu o destabilizare politică de durată și cu riscul regresului democratic — sau chiar al colapsului statal. Între 6 și 11 milioane de ucraineni ar putea fugi spre Europa, generând cheltuieli între 524 și 952 de miliarde de euro (606 miliarde – 1,1 trilioane dolari) în patru ani doar din costurile legate de refugiați.

Cheltuielile suplimentare pentru întărirea flancului estic al NATO ar ridica costul total pentru Europa, în Scenariul 1, la 1,2 – 1,6 trilioane de euro (1,4 – 1,8 trilioane dolari).

După un acord negociat privind invazia Ucrainei, Rusia și-ar putea redirecționa resursele militare către Moldova, statele baltice sau regiunea nordică, se mai arată în raport. Guvernele europene ar trebui să își consolideze rapid capacitatea de apărare și descurajare în zona Baltică și Arctică, confruntându-se în același timp cu tensiuni politice generate de migrație și polarizare internă.

Scenariul unei victorii ucrainene

În cel de-al doilea scenariu — o victorie ucraineană — costurile pentru Europa ar fi semnificativ mai mici, arată cercetătorii.

Cu un nivel adecvat de sprijin, Ucraina și-ar putea reface capacitatea de luptă — similar succeselor din contraofensivele din 2022 — și ar putea începe recucerirea teritoriilor ocupate. În acest scenariu, avansul pe câmpul de luptă ar forța Rusia să accepte negocieri de pace care să protejeze interesele vitale ale Ucrainei.

Pentru a obține victoria, Ucraina ar avea nevoie de o infuzie rapidă de echipamente militare, inclusiv „1.500-2.500 de tancuri și 2.000-3.000 de sisteme de artilerie pe parcursul unuia sau a doi ani... Ucraina va avea nevoie, de asemenea, de până la 8 milioane de drone de toate tipurile, sisteme de apărare antiaeriană și rachete strategice”.

Dacă aceste capacități sunt furnizate, Ucraina ar putea opri avansul Rusiei, recuceri zone strategice și restabili condițiile pentru normalizarea politică și redresarea economică. O victorie parțială a Ucrainei ar accelera integrarea în UE, ar încuraja revenirea refugiaților și ar reduce primele de risc pentru investitori.

Costul estimat pentru Europa, în acest scenariu — incluzând ajutor militar, sprijin industrial și reducerea poverii refugiaților — s-ar ridica la 522–838 miliarde de euro (605–972 miliarde dolari) pe patru ani, aproximativ jumătate din costul unei victorii ruse. Confiscarea activelor ruse înghețate ar putea reduce cheltuielile europene cu până la 50%.

Europa suportă cea mai mare parte a cheltuielilor

În ambele scenarii, Europa ar urma să suporte cea mai mare parte a efortului de sprijinire a Ucrainei, întrucât studiul estimează că Statele Unite își vor reduce treptat sprijinul acordat apărării ucrainene și europene.

Concluziile cercetării vin într-un moment în care presiunea pentru identificarea unor noi surse de finanțare pentru Ucraina este la un nivel maxim, ținând cont că resursele financiare ale țării se vor epuiza la jumătatea anului 2026, notează Kyiv Independent.

În cadrul unui mecanism de „împrumut pe baza reparațiilor” propus de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, aproximativ 140 de miliarde de euro (162 miliarde dolari) din rezervele imobilizate ale băncii centrale a Rusiei ar urma să fie împrumutate Ucrainei.

Deși există opoziție din partea unor lideri europeni, Comisia Europeană și majoritatea statelor membre susțin acest mecanism de împrumut pentru reparații și urmăresc finalizarea unui acord la reuniunea Consiliului European din 18-19 decembrie.

Europa

