Miercuri, 11 Februarie 2026
Adevărul
O țară europeană testează iluminatul stradal roșu. Ce avantaje are proiectul-pilot finanțat de UE

Publicat:

Danemarca testează o soluție inovatoare pentru reducerea impactului iluminatului artificial asupra mediului, fără a compromite siguranța cetățenilor. Într-un oraș aproape de capitala Copenhaga, autoritățile au instalat lămpi stradale cu LED roșu pe artere importante. Inițiativa este prezentată ca un posibil model pentru orașele din întreaga lume care caută soluții sustenabile.

Danemarca testează o soluție inovatoare. FOTO X/@realivany
Danemarca testează o soluție inovatoare. FOTO X/@realivany

Schimbarea este fundamentată pe cercetări științifice și face parte din strategia mai amplă a Danemarcei de reducere a poluării luminoase și de protejare a ecosistemelor locale.

Conform publicației indiandefencereview.com, proiectul nu presupune doar o modificare estetică, ci o regândire a modului în care infrastructura urbană poate fi adaptată obiectivelor de mediu.

În mediul urban, iluminatul stradal este esențial pentru siguranța pietonilor și a traficului rutier. Totuși, numeroase studii arată că lumina artificială clasică poate afecta fauna, în special speciile nocturne.

Liliecii, care se bazează pe ecolocație pentru orientare și hrănire, sunt printre cele mai vulnerabile. Cercetările indică faptul că luminile cu lungime de undă scurtă pot altera comportamentul acestora, influențând rutele de migrație și ciclurile de hrănire. În schimb, iluminatul din spectrul roșu are un impact semnificativ mai redus asupra activității lor.

În orașul Gladsaxe, autoritățile au decis înlocuirea iluminatului alb standard cu LED-uri roșii de-a lungul șoselei Frederiksborgvej, o zonă aflată în apropierea unei colonii de lilieci. Măsura vizează protejarea a două specii locale, fără a afecta vizibilitatea și siguranța rutieră.

Parte a unui program european de sustenabilitate

Proiectul din Gladsaxe este inclus în programul european „Lighting Metropolis – Green Mobility”, finanțat de Uniunea Europeană, care implică orașe din Danemarca și Suedia. LED-urile roșii utilizate sunt eficiente energetic, reduc consumul de electricitate, necesită mai puțină mentenanță și pot integra sisteme de iluminat inteligent, care ajustează intensitatea în funcție de date în timp real.

Inițiativa este considerată un precedent pentru alte municipalități interesate de dezvoltarea urbană sustenabilă, demonstrând că planificarea infrastructurii poate fi armonizată cu protejarea mediului.

Europa

