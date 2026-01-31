Danemarca și Germania vor lupta pentru titlul european la handbal masculin

Echipele naţionale ale Danemarcei şi Germaniei se vor întâlni duminică în finala Campionatului European, după ce vineri au reuşit să se impună în semifinale în faţa Islandei, respectiv Croaţiei.

În prima semifinală de vineri, Germania - Croaţia, scor 31-28, iar în cea de-a doua, Danemarca - Islanda, scor 31-28. Astfel, pentru medalia de bronz vor juca învinsele Islanda şi Croaţia, iar pentru trofeul din 2026 naţionalele Danemarcei şi Germaniei. Ambele meciuri vor avea loc duminică.

Tot vineri, în meciul de clasament final pentru locurile 5-6, Suedia - Portugalia, scor 35-36. Primele trei clasate obţin automat şi calificarea la Campionatul Mondial, iar campioana europeană are asigurată participarea la turneul final al următoarei ediţii continentale.

România, trei înfrângeri consecutive în grupa B

Naţionala României şi-a încheiat participarea la Campionatul European cu trei înfrângeri, toate în grupa B preliminară: 34-40 cu Portugalia, 24-39 cu Danemarca şi 23-24 cu Macedonia de Nord.

A fost a doua calificare consecutivă la un turneu final pentru tricolori, care în 2024 au revenit la Campionatul European din Germania, după 28 de ani. În 1996, România se clasa pe locul 9 din 12 echipe participante. În total, are patru participări, cu cea din 2026, conform news.ro.

La ediţia CE2024, titlul a fost câştigat de Franţa (patru titluri în total). Suedia are cinci titluri europene, iar de două ori au obţinut medalia de aur Germania, Danemarca şi Spania.