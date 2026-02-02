Danemarca este regina handbalului. Naționala nordică a câștigat și titlul de campioană europeană

Echipa Danemarcei a câștigat Campionatul European de handbal masculin - EHF EURO 2026, găzduit de Danemarca, Suedia și Norvegia, după ce a învins în finală formația Germaniei cu scorul de 34-27, duminică seara, la Herning, pe teren propriu.

Danezii dețin acum toate cele trei coroane din handbalul masculin, după ce au cucerit laurii olimpici în 2024 la Paris și titlul mondial anul trecut.

Franța era singura până acum care a deținut cele trei coroane (2010 și apoi 2015).

Danemarca nu mai obținuse titlul european din 2012, iar în 2024 a cedat cu 31-33 în finala cu Franța.

La ediția din acest an, danezii au făcut un singur pas greșit, în ultimul meci din prima fază a grupelor, fiind învinși de Portugalia cu 31-29.

Finala a fost o reeditare a celei olimpice, în care Danemarca a învins categoric Germania, cu 39-26.

Portarul Andreas Wolff (14 intervenții) a ținut multă vreme echipa Germaniei în joc în finala de duminică. Mathias Gidsel a reușit 7 goluri și a doborât recordul de goluri marcate la un EURO (68). Portarul danez Kevin Moeller (8 intervenții) a avut și el o contribuție semnificativă.

În finala mică, Croația a învins Islanda cu 34-33 (17-14).