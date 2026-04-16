O țară europeană se pregătește pentru o posibilă criză alimentară dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată

Guvernul Regatul Unit se pregătește pentru o posibilă criză de dioxid de carbon (CO2), care ar putea afecta industria alimentară, în contextul în care blocarea Strâmtoarea Ormuz, din cauza războiului din Iran, ar putea perturba lanțurile de aprovizionare până în vară, relatează AFP.

Scenariul a fost analizat într-o reuniune de criză organizată recent de autorități, care au evaluat impactul prelungirii conflictului declanșat la finalul lunii februarie, după atacurile lansate de Statele Unite și Israel în Iran, potrivit presei internaționale.

În acest context, aprovizionarea cu dioxid de carbon – un subprodus rezultat din fabricarea îngrășămintelor pe bază de gaze naturale – ar putea scădea cu până la 18%.

Reducerea ar afecta mai multe sectoare esențiale. CO2 este utilizat în abatorizarea porcilor și păsărilor, în conservarea alimentelor ambalate, dar și în producția de bere, ceea ce ar putea crea dificultăți pentru industria alimentară și cea a băuturilor.

Ministrul britanic pentru Afaceri și Comerț, Peter Kyle, a confirmat că autoritățile lucrează la acest scenariu, dar a transmis că nu există motive de panică în acest moment.

„Nu vreau să comentez o divulgare, însă acum informația este aici și sper că oamenii sunt liniștiți cu privire la faptul că lucrăm la acest subiect”, a declarat oficialul.

Acesta a insistat că situația este sub control, menționând că Guvernul a luat deja măsuri, inclusiv relansarea temporară a unei instalații de producție de CO2, sprijinită prin fonduri publice.

Potrivit scenariului analizat de autorități, o eventuală scădere a aprovizionării nu ar duce la golirea rafturilor din supermarketuri, ci la reducerea diversității produselor disponibile.

Pentru a limita efectele unei eventuale crize, Guvernul britanic are în vedere mai multe soluții:

prioritizarea utilizării CO2 în sectoare critice, precum sănătatea și energia nucleară, unde gazul este esențial pentru răcirea stocurilor de sânge, organelor și vaccinurilor;

solicitarea către companiile producătoare să își crească producția;

adoptarea, dacă va fi necesar, a unei legislații speciale care să permită statului să intervină direct și să oblige firmele să majoreze producția.

Situația este strâns legată de tensiunile din Orientul Mijlociu și de importanța strategică a Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul global de energie.

Un blocaj prelungit în această zonă ar putea avea efecte în lanț asupra economiei globale, inclusiv asupra lanțurilor de aprovizionare din Europa.