Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa amână vizita în România. Ar putea veni abia în 2026

Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus G. Grynkewich, nu va mai ajunge în România săptămâna viitoare, vizita sa oficială fiind amânată din cauza unei modificări neprevăzute în agenda sa, potrivit Mediafax și anunțului transmis de Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Vizita urma să includă Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica” din Cincu și Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE) din Sibiu, și avea scopul de a sublinia angajamentul României și al NATO pentru consolidarea securității regionale și întărirea posturii de descurajare și apărare pe flancul sud-estic al Alianței.

Generalul Grynkewich și generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, ar fi trebuit să efectueze vizita marți, 16 decembrie, însă programul neprevăzut al oficialului NATO a impus reprogramarea deplasării pentru începutul anului 2026.

Generalul Alexus G. Grynkewich deține simultan funcțiile de Comandant al Comandamentului European al Statelor Unite (USEUCOM) și de Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), fiind responsabil pentru conducerea strategică a operațiunilor NATO pe întreg teritoriul european. În această calitate, vizita sa ar fi avut o importanță simbolică și practică, demonstrând coordonarea și angajamentul NATO față de România și flancul sud-estic al Alianței, într-un context geopolitic sensibil.

MApN a precizat că toate activitățile programate în cadrul vizitei vor fi reprogramate, iar generalul Grynkewich a prioritizat ca România să fie inclusă în agenda sa la începutul anului viitor.