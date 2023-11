Dilema unui cetățean din Alba Iulia care de zece ani plătește impozit pentru un teren aflat sub autostrada Sebeș - Turda

Un cetățean și proprietar de teren din Alba Iulia se confruntă cu o situație ieșită din comun. De circa zece ani plătește impozite locale pentru o porțiune de teren pe care a fost construit lotul I al Autostrăzii A10 Sebeș – Turda.

Acest lot de autostradă, care se întinde de la Sebeș și până la Alba Iulia, a fost dat în trafic în decembrie 2020.

Odată, cu punerea în posesie a terenurilor după revoluție, a obținut titlu de proprietate pentru o suprafață de aproximativ 84 de ari (8.400 de metri pătrați), situată pe teritoriul localității Oarda de Jos, componentă a municipiului Alba Iulia, pentru care a plătit în fiecare an impozitul aferent. Pentru construcția autostrăzii, a fost necesară exproprierea unor terenuri. Inițial, în 2014, i s-a spus că trebuie expropriată o suprafață de 79 - 80 de ari, urmând să fie despăgubit potrivit legislației în vigoare de la acea dată. Ulterior, măsurătorile au fost refăcute, ajungându-se la concluzia că era necesară exproprierea unei suprafețe de doar 21,8 ari, nu de 79 de ari, astel că în cele din urmă a primit despăgubiri doar pentru acea suprafață mai mică.

„În anul în care a început marcarea traseului autostrăzii am plătit impozit doar pentru suprafața rămasă în proprietate, de 62,2 ari, însă în anul imediat următor mi s-a impus și plata impozitului pe anul anterior pentru cele 21,8 ari. Astfel, am achitat impozitele locale pentru întreaga suprafață, de 84 de ari, deși eram expropriat de 2 ani de cele 21,8 ari de teren de sub autostradă”, a spus cetățeanul din Alba Iulia.

Anul viitor se împlinesc zece ani de când acesta plătește impozite pentru tronsonul de teren pe care se află Autostrada A10. El afirmă că situația lui nu ar fi singulară, pentru că și alți câțiva vecini s-au plâns că au plătit impozite pentru terenul autostrăzii.

Întrebări fără răspuns, adresate autorităților

„Am întrebat la direcția de impozite a primăriei cum va fi rezolvată problema. Mi s-a răspuns că acest lucru se va întâmpla doar atunci când autostrada va fi întăbulată. Mi-au spus că fie s-ar putea restitui contravaloarea impozitelor plătite, fie aș putea fi scutit de plata impozitului până la concurența sumei”, a mai precizat cetățeanul din Alba Iulia.

Dorind să se intabuleze cu cei 6.220 de metri pătrați rămași, recent a obținut un extras de carte funciară din care a aflat cu stupoare că, de fapt, nu i-au mai rămas în proprietate decât 416 metri pătrați.

O explicație neoficială ar putea fi faptul că situația cadastrală nu i-a mai fost actualizată după efectuarea noilor măsurători și, cu toate că fusese expropiat efectiv de doar 21,8 ari, în acte figura în continuare cu o suprafață expropriată de 79 ari de la măsurătorile din 2014, astfel el rămânând acum în proprietate cu puțin peste 4 ari.

„A fost o problemă în sensul în care cetățenii nu aveau planuri de parcelare. Au fost făcute de CNAIR când a fost lansat proiectul autostrăzii. Pe de altă parte, autostrada este întăbulată încă din 2018. Deci nu ar trebui sa mai existe nelămuriri privind suprafața de teren afectată de ea”, au transmis cei de la CNAIR, pentru Ziarul Unirea.

Situația cetățeanului este departe de a fi clarificată, acesta neavând altă soluție, în final, decât să deschidă un proces în justiție.