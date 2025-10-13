O insulă nelocuită, scoasă la vânzare la prețul unui apartament din București: „Un refugiu cu adevărat unic”

O insulă nelocuită din largul coastelor Scoției, a fost scoasă la vânzare pentru aproximativ 130.000 de euro, un preț comparabil cu cel al unui apartament cu două camere din București.

Insula Gasker, situată în arhipelagul Hebridelor Exterioare, este disponibilă spre vânzare pentru suma de aproximativ 130.000 de euro, potrivit publicației Scottish Field. Cu o suprafață de aproximativ 70 de acri, insula este complet nelocuită și se remarcă prin țărmurile sale stâncoase, peisajele dramatice și pășunile fertile.

„Este o ocazie excepțională de a achiziționa o insulă privată într-unul dintre cele mai spectaculoase și nealterate peisaje din Insulele Britanice”, a declarat Claire Acheson, reprezentantă a agenției imobiliare Galbraith. „Gasker oferă nu numai peisaje și faună sălbatică uluitoare, ci și potențialul pentru un refugiu cu adevărat unic”.

Paradis natural și zonă protejată

Gasker este considerată un adevărat sanctuar pentru păsări marine și alte specii sălbatice, având o valoare ecologică deosebită. Insula face parte din situl de interes științific Small Seal Islands, ceea ce îi sporește importanța pentru cercetători și iubitorii de natură.

Accesul se poate face doar cu ambarcațiuni mici, în funcție de maree, în cele două golfuri naturale ale insulei - Geo Iar, în nord, sau Geodha Ear, în sud.

Fără locuințe, dar cu potențial

În prezent, insula nu dispune de utilități sau clădiri rezidențiale. Singura structură existentă este un mic far automat, întreținut periodic de Northern Lighthouse Board. Cu toate acestea, potențialii cumpărători ar putea construi o cabană modestă, cu condiția obținerii autorizațiilor necesare.

Preț cât al unui apartament din București

Deși pare incredibil, prețul insulei este comparabil cu cel al unui apartament de două camere din capitala României. În ultimul an, locuințele din marile orașe s-au scumpit cu aproximativ 20%, iar metrul pătrat util depășește frecvent 2.000-3.000 de euro.

În luna iulie, un apartament cu două camere costa, în medie, peste 100.000 de euro, iar în zone precum Alba Iulia, Decebal sau Muncii, prețul mediu ajungea la 193.000 de euro.