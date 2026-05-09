O femeie din Groenlanda separată de fiica ei la naștere a câștigat un proces de referință la Curtea Supremă

O femeie din Groenlanda a câștigat un proces de referință la Curtea Supremă din Danemarca, după ce autoritățile i-au luat copilul la scurt timp după naștere în urma unor teste controversate de evaluare a competenței parentale. Instanța a decis că acțiunea autorităților a fost ilegală, relatează The Guardian.

Fiica lui Keira Alexandra Kronvold, Zammi, a fost separată de mamă la doar două ore după naștere, în noiembrie 2024, și plasată într-o familie adoptivă. Decizia a venit în urma unor teste psihometrice folosite pentru evaluarea competenței parentale. Kronvold spune că i s-a sugerat la acel moment că testul avea scopul să evalueze înclusiv dacă era „suficient de civilizată”.

În mai anul trecut, guvernul danez a interzis brusc utilizarea acestor teste în cazul persoanelor de origine groenlandeză, după ani de critici și presiuni internaționale în contextul amenințării lui Donald Trump de a prelua Groenlanda, care aparține Regatului Danemarcei.

Totuși chiar și după schimbarea legislației, mai mulți părinți groenlandezi din Danemarca sunt încă separați de copiii lor, după ce au picat testele de competență.

Curtea Supremă a stabilit vineri în cazul lui Kronvold că luarea forțată a copilului de lângă mamă a fost ilegală și a încălcat drepturi fundamentale garantate de Convenția OIM privind popoarele indigene și tribale din 1989. Judecătorii au considerat, de asemenea, că testele pe baza cărora a fost luată decizia sunt învechite și astfel neadecvate.

Avocatul femeii, Gert Dyrn, a descris decizia ca fiind una „de mare importanță”, subliniind că statul însuși a recunoscut posibile încălcări ale convențiilor internaționale, motiv pentru care a și modificat legislația. Hotărârea a fost o confirmare și reprezintă „o victorie importantă pentru comunitatea groenlandeză din Danemarca”.

Deși verdictul nu duce automat la reunirea mamei cu fiica ei - aceasta fiind reevaluată între timp în cadrul unui nou sistem - decizia este prima pronunțare a Curții Supreme daneze pe acest subiect și ar putea influența numeroase alte cazuri similare, unele datând din 1996, anul în care Danemarca a ratificat convenția OIM.

Avocatul a mai spus că hotărârea ar putea ajuta și alte familii groenlandeze să conteste deciziile luate în trecut, precum și persoane adulte care au fost luate din familiile lor în copilărie, eventual pentru a obține despăgubiri sau scuze oficiale din partea statului.

ONU a cerut explicații Danemarcei

Cazul a reaprins dezbaterea din Danemarca privind testele de evaluare parentală, considerate de critici ca fiind nepotrivite cultural pentru populația groenlandeză și alte minorități. Presiunea asupra guvernului a crescut și după ce ONU a transmis că modul în care a fost tratat cazul ar putea constitui discriminare etnică.

Reprezentanți ai ONU au cerut explicații oficiale, susținând că separarea copilului fără consimțământ „poate fi discriminatorie și disproporționată” și au invocat posibile încălcări ale obligațiilor internaționale ale Danemarcei privind drepturile omului.

În ciuda verdictului favorabil, lupta juridică a lui Kronvold nu este încheiată. Ea a pierdut recent un alt proces la o instanță inferioară privind reunirea cu fiica sa, însă avocații ei vor continua demersurile la Curtea Supremă.

„Mă simt incredibil. Îmi este greu să pun în cuvinte”, a spus ea după decizie. „Cred că acest lucru va schimba multe cazuri pentru populația groenlandeză din Danemarca.”

Ea a adăugat că va continua să lupte până când vor exista schimbări legislative clare: „Nu mă opresc. Este o luptă pe viață.”

Deși intervenția ONU nu are nicio legătură cu hotărârea Curții Supreme, aceste acțiuni sporesc presiunea exercitată asupra guvernului danez pentru a lua măsuri.

Reem Alsalem, raportorul special al ONU pentru violența împotriva femeilor și fetelor, a adresat o scrisoare guvernului, alături de raportorul special al ONU pentru drepturile popoarelor indigene și de raportorul special pentru formele contemporane de rasism, solicitându-i să răspundă la întrebări privind tratamentul aplicat familiei Kronvold și altor familii de origine groenlandeză.