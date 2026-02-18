O femeie din județul Iași a născut acasă după ce ambulanţa care venise să o preia a rămas înzăpezită

O autospecială a Serviciului de Ambulanță Județean Iași, aflată în misiune în satul Stânca din comuna Victoria pentru preluarea unei femei în vârstă de 34 de ani, care tocmai a născut, a derapat la ieșirea din localitate din cauza zăpezii de pe carosabil.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Iaşi, voluntari din cadrul primăriei au intervenit pentru protejarea vieții şi sănătății femeii care tocmai născuse o fetiță.

„Pentru gestionarea situației de urgenţă au intervenit forțele voluntare din cadrul primăriei, care au asigurat sprijinul necesar în teren. Totodată, la locul evenimentului a fost direcţionată o altă ambulanţă, care a preluat pacienta şi fetiţa abia născută. Ambele au fost transportate la spital, în afara oricărui pericol", a transmis purtătorul de cuvânt al ISU Iaşi, Georgică Onofreiasa, scrie Agerpres.

Coordonatorul SMURD Iaşi, doctor Diana Cimpoeşu, a declarat că după ce echipajul SAJ a rămas blocat din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, a fost trimis în sprijin un echipaj ATPVM.

„Şi acesta a întâmpinat dificultăţi din cauza condiţiilor meteo. Femeia a născut la domiciliu. În sprijinul celor două echipaje a fost trimisă o maşină 4x4 de la pompieri, Duster, care ulterior a preluat echipajul medical împreună cu femeia şi nou născutul. Au fost dirijaţi la Spitalul 'Cuza Vodă' din Iaşi. Sunt stabili , sperăm cu evoluţie favorabilă", a declarat doctor Diana Cimpoeşu.