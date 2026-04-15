O familie de elvețieni renunță la o avere de peste 16 milioane de euro: „Este nepotrivit în lumea de astăzi să trăim în lux”

O familie din Elveția a decis să renunțe la aproape întreaga sa avere, estimată la peste 15 milioane de franci elvețieni (aproximativ 16 milioane de euro), și să o direcționeze către cauze legate de protecția climei. 

Franci elvețieni Foto: arhivă
Franci elvețieni Foto: arhivă

Decizia nu a fost una impulsivă, ci rezultatul unui proces lung de reflecție asupra valorilor, responsabilității și viitorului planetei.

Mama, în vârstă de 64 de ani și asistentă medicală, a mărturisit că a resimțit constant un disconfort în raport cu banii. Crescută într-o familie modestă de fermieri cu zece copii, aceasta spune că valorile simple au definit-o încă din copilărie, scrie Blic.

„Când bogații treceau duminica cu mașini sport, ne întorceam privirile”, își amintește ea.

O moștenire rămasă necheltuită

Potrivit publicației citate, soțul, arhitect din a doua generație, a intrat în posesia averii după moartea tatălui său. Deși a crescut într-un mediu stabil, acesta spune că nu a trăit în lux. „Tata purta mereu aceleași haine, iar noi mergeam în vacanțe ca și colegii mei de școală”, a declarat el.

După moștenire, familia a ales să ducă o viață normală, iar banii au rămas în mare parte neatinși în conturi.

Părinții nu le-au spus copiilor cât de mare este averea familiei până când aceștia au devenit adulți. „Suma aceea m-a șocat”, a recunoscut fiica, în vârstă de 29 de ani.

Deși familia deține o casă într-o zonă bună din estul Elveției și o cabană în Valais, iar copiii au avut posibilitatea de a călători, aceștia au evitat în mod deliberat un stil de viață luxos.

„Mi-am dat seama de amploarea crizei climatice 

Ideea de a dona averea a apărut în urmă cu aproximativ trei ani. Decizia s-a conturat treptat, dar impulsul decisiv a venit din partea fiicei, în timpul studiilor sale. „Când mi-am dat seama de amploarea crizei climatice și a crizei biodiversității, mi-a devenit clar că nu mai putem aștepta. Trebuie să acționăm”, a spus tânăra cercetătoare în domeniul mediului.

Fratele ei, în vârstă de 31 de ani, a împărtășit aceeași viziune, deși inițial a avut rezerve:„Mă gândeam ce se întâmplă dacă se întâmplă un accident sau o boală?”, a recunoscut el.

Pentru a ajunge la un consens, familia a lucrat mai bine de un an cu un consilier profesionist. Discuțiile au fost discrete, cunoscute doar de cercul apropiat de prieteni, iar familia a dorit să rămână anonimă.

„Nu vreau să fiu recunoscută peste tot ca o persoană care a renunțat la milioane”, a explicat fiica.

Primele donații, deja stabilite

Primul pas concret este deja planificat: până la finalul anului 2026, familia va dona aproximativ 1,5 milioane de franci unei fundații elvețiene care sprijină proiecte de protecție a climei. Aceasta este doar prima etapă, alte donații fiind deja în pregătire.

Familia va păstra însă imobilele și o parte din bani pentru siguranța viitorului copiilor și pentru pensia părinților.

„Singurul lucru la care renunțăm este posibilitatea unei vieți luxoase, iar acesta este un lucru pe care îl consider complet nepotrivit în lumea de astăzi”, a concluzionat fiica.

